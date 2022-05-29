Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Yerli yatırımcıların hisse senedi piyasasında payı da yüzde 35’ten 64’e çıktı. Yabancı yatırımcının 2018'de yüzde 65 olan payı ise yüzde 36'ya kadar geriledi. Bu dönemde yatırımcılar “temettü emekliliği” denilen uzun vadeli yatırımları tercih etti. Info Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, daha çok 29-34 yaş aralığındaki gençlerin Borsa İstanbul'da hesap açtığını belirterek “Alternatif yatırım arayışına girenler Borsa İstanbul'a yöneldi. Yatırımcılar al-sat ile enflasyonu yenemeyeceklerini gördüler. Borsa İstanbul’da yatırım süresi 6-7 aya kadar uzadı” dedi.

Öte yandan İnfo Yatırım, “InfoVerse” ile Metaverse dünyasında yerini aldı. İnfoverse ile ilgili bilgiler veren Tarkan Akgül “73 bin müşteriye hizmet veriyoruz. İnfoVerse bizim metaverse dünyasındaki buluşma noktamız olacak. Ülkemizin önde gelen akademisyenlerinin Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin görüşlerinin alınabileceği, piyasa profesyonelleri ile bir araya gelinebilecek organizasyonları gerçekleştireceğiz. Teknik ve temel analiz, algoritmik trade, alım-satım stratejisi oluşturma ve gelecek taleplere göre düzenlenecek eğitimlerimizle, InfoVerse dersliklerini açıyoruz. Amacımız finansal okuryazarlığı mümkün olduğunca tabana yaymak. Tıpkı İnfo Yatırım'da yapabildiğiniz gibi İnfoVerse'te de hisse senedi yatırımlarınız için, alıştığınız desteği bulabileceksiniz. Yatırım danışmanlığı konusunda destek sunacağımız, yatırım fonları konusunda bilgilendireceğimiz bu platform, sizi yurt dışı piyasalarda yatırım yapmak konusunda da yalnız bırakmayacak. Hızlıca ‘eurobond’lara ulaşabilecek, FX dünyasına tek bir tıkla erişebileceksiniz” diye konuştu.

İslam Memiş gram altının göreceği seviyeyi açıklayarak yatırımcıları uyardı: Çok heyecanlı olamamak lazım Geçtiğimiz gün 980 liraya dayanan gram altın Merkez Bankası faiz kararı öncesi düşüşe geçti. 970 TL’ye kadar gerileyen gram altın yatırımcısını korkuttu. En büyük düşüş ise çeyrek altın fiyatında görüldü. Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni ise Fed’in FOMC tutanaklarını yayımlaması oldu. Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarındaki son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın için “Yeni ralliler görebiliriz” dedi. Gram altındaki düşüşlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan İslam Memiş “Çok heyecanlı olmamak lazım” diyerek yatırımcıları uyardı. Peki gram ve çeyrek altın ne kadar? Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı?