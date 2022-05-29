Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | İZMİR

Koronavirüs salgını ile sağlıklı yaşam trendinin yükselişi ve tedarik zincirinin Çin’den Türkiye’ye kayması yerli bisiklet üreticilerine yaradı. Çin’den yılda 10 milyon bisiklet ithal eden Avrupa ülkeleri siparişlerini Polonya ve Türkiye gibi ülkelere kaydırmaya başladı. Türkiye’nin ilk yerli bisiklet markası Bisan, 13 ülkeye yarım milyar TL’lik satış hedefliyor.

İzmir’deki fabrikada bu yıl 350 bin adet üretim yapmayı planladıklarını belirten Bisan Bisiklet Genel Müdürü Ali Orçun Bal “Fabrikamız, 46 bin metrekare toplam alan üzerine kurulu 25 bin metrekarelik kapalı alanı ile Türkiye’nin en büyük bisiklet fabrikası olma özelliği taşıyor. Çelik, alüminyum kadro ve maşalar ile birçok parça ve aksesuar üretiyoruz. Günlük üretilen bisiklet adedi ise 2 binin üzerinde. Yıllık bir milyon üretim kapasitemiz ile yerli ve yabancı müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen üretim gücüne sahibiz” dedi.

ÇİN YERİNE TÜRKİYE'YE

Bal, pandemi dönemine üretiminde üretimin yüzde 33’ünü ihraç ettiklerini dile getirerek, bu yıl rakamı yaklaşık iki kat artışla yüzde 55 çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Bal şunları kaydetti: Avrupa’da her yıl 21 milyon bisiklet satılıyor. Bunun 10 milyonu Uzak Doğu ülkelerinden ithal ediliyor. Malum tedarik zincirini kırılmasıyla navlun ve ham madde fiyatları arttı. Avrupa ülkelerinden talepler arttı. Bisan olarak bugün Almanya, İtalya, Yunanistan, ABD, İsveç, Finlandiya ve Danimarka’nın da aralarında olduğu birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Belçika ve Makedonya'dan ilk defa siparişler aldık. Avrupa ülkeleri 2022 hedefimiz 1 milyar TL ciroyla kapatmak. Bunun 550 milyon TL’sini ihracattan elde etmeyi planlıyoruz. Hedefimiz önce Avrupa daha sonra dünya pazarında tanınmış bir Türk markası olmak.

500 MİLYON TL YATIRDI

Markayı satın aldıktan sonra 500 milyon TL yatırım yaptıklarını ifade eden Ali Orçun Bal “Sadece makine ve robotlar için 100 milyon TL değerinde yatırım yaptık. Beş yıl önce 40 kişiyle başladığımız üretim yolculuğuna bugün 300’ü üretimde olmak üzere 600 kişiyle devam ediyoruz. Fabrikamıza son yılda yaptığımız teknoloji ve makine yatırımlarıyla yerlilik oranını da yüzde 22’lerden yüzde 70’lere kadar çıkardık. Üretimde diğer bir yatırım alanımız AR-GE. Avrupa’da Fransa ve Portekiz’de iki tane akredite bisiklet laboratuvarı bulunuyor. Biz Bisan olarak üçüncüsünü Türkiye’de kurmak üzere başvurularımızı yaptık. Aynı zamanda AR-GE merkezi olma yolunda da tüm başvurularımız yapıldı. AR-GE merkezi olduktan sonra karbon bisiklet üretimine de başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

100 FARKLI MODEL ÜRETİLİYOR

çelik ve karbon ham maddesinden 11 kategoride 100’den fazla bisiklet modeli üreten Bisan, dünyada giderek ön plana çıkan elektrikli ve katlanabilir bisikletlerin de üretimini yapıyor. Kişilerin vücut anatomisine göre bisiklet seçmesine imkan tanıyan ‘Bike fitting’ cihazını İstanbul ve İzmir’deki birçok şubesinde bulundurduklarını ifade eden Ali Orçun Bal, “Normalde 2 bin TL’ye verilen bu hizmeti biz ücretsiz olarak tüketicilere sunuyoruz. En az 8-10 parametrede ölçüm yapan cihaz, müşterilerimizin kendilerine en uygun bisikleti seçmesini sağlıyor” diye konuştu.

YILDA 1,5 MİLYON ADET SATIŞ

Ali Orçun Bal’ın verdiği bilgilere göre Türkiye’de her yıl 1,5 milyon bisiklet satılıyor. Her yıl yüzde 100 büyüyen Bisan, Türkiye bisiklet pazarındaki ilk üç markadan biri konumunda bulunuyor. Firma yakaladığı büyüme grafiğiyle son iki senede pazardaki yabancı markaların yerini aldı.

Karbon emisyonu bisikletle azaltılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, motorlu taşıtlardan kaynaklanan karbon emisyonunun azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla bisikletli ulaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.