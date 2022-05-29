Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla düğün sezonu açıldı. Vatandaşlar ise altın fiyatlarını yakın takibe almış durumda. Hafta başında yükselişe geçen altın fiyatları, hafta sonu düşüşe geçti. 980 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın 960 liraya kadar düştü. Peki hafta sonu altın fiyatlarında son durum ne? Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 29 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 29 Mayıs 2022 Pazar günü 964 lira seviyelerinde yer alıyor. Aynı dakikalarda altının onsu ise bin 853 dolarda konumlanmış durumda.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yerli yatırımcının en çok tercih ettiği ürünlerden olan çeyrek altın bugün bin 577 liradan geri alınırken bin 599 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI KAÇ TL?

6 bin liranın üzerindeki konumunu koruyan cumhuriyet altını ise haftanın son gününde 6 bin 295 liradan geri alınırken 6 bin 378 liradan da satışa sunuluyor.

Altının yeni haftaya hangi seviyede başlayacağı ise 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü ortaya çıkacak.

‘Piyasalarda ciddi bir kargaşa var’ diyen İslam Memiş’ten gram altın fiyatı için korkutan uyarı: Alım işi bitti, satan zarar edecek Hafta içi hareketli dakikalar geçiren altın fiyatları hafta sonuna düşüşle başladı. Dün 980 TL’nin üzerini gören gram altın fiyatı, dolar kurundaki geri çekilme ile düşüşe geçti. 965 TL seviyelerine kadar gerileyen gram altın yatırımcılarda panik havası oluşurdu. Piyasalarda belirsiz hava kafalarda soru işareti oluştururken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten kritik bir değerlendirme geldi. ‘Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Dolar fiyatı ne kadar olur?’ sorularına cevap veren İslam Memiş, gram altında hedef fiyatını açıkladı. Yatırımcıların satım yapmama konusunda uyarılarda bulunan İslam Memiş, piyasalarda ciddi bir kargaşa olduğunu belirterek ‘Satan her zaman zarar edecek.’ dedi.

Altın fiyatlarında hafta sonu hareketliliği: 28 Mayıs 2022 cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları hafta sonunda da hareketliliğini sürdürüyor. Düğün sezonun açılması ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Hafta içinde 980 liraya kadar çıkarak zirveleri gören gram altında ibre tersine döndü. Gram altın hafta sonu sabah saatleri itibariyle 965 TL’den işlem görmekte. Geçen hafta ise satış değeri 1.550 TL olan çeyrek altın yükselişe geçerek 1587 TL’ye kadar çıktı. Peki 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü yarım, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram altın düştü mü? İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri…

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın kritik seviyeye geriledi Merkez Bankası’nın merakla beklenen faiz kararı açıklandı. TCMB faizleri değiştirmeme kararı alarak faizi yüzde 14’te sabit tuttu. Altın yatırımcıları ise faiz kararı sonrası güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Faiz kararı sonrası altın fiyatları ne oldu? Gram altın ne kadar oldu? İşte piyasaların faize ilk tepkisi…