Türkiye Gazetesi

Son dönemlerin popüler yatırım araçlarından olan kripto paralar çöküşe girmiş durumda. Birçok uzman isimden açıklamalar gelirken Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, kripto paralarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“TOPLUMA KATKIDA BULUNMAZ”

Bu tarz yatırım araçlarının topluma katkıda bulunmayacağını belirten Bill Gates, “Değerli çıktıları olan şeylere yatırım yapmayı seviyorum. Şirketlerin değeri, nasıl harika ürünler ürettiklerine bağlıdır. Kriptonun değeri, başka bir kişinin başka birinin onun için ödeyeceğine karar verdiği değerdir, bu nedenle diğer yatırımlar gibi topluma katkıda bulunmaz” dedi.

KRİPTO PARALARA GÜVENMİYOR

Daha öncesinde de kripto paralarla ilgili açıklamalarda bulunan Bill Gates, dijital para birimlerine güvenmediğini ve endişeli baktığını belirterek, “Elon’dan daha az paranız varsa, muhtemelen dikkatli olmalısınız” ifadelerini kullanmıştı.

Kripto paralarda yeni kriz! Ethereum’da yapılan hata piyasaları altüst etti Kritpo paralardaki çöküş yatırımcıları altüst etti. Terra ve LUNA coinin çöküşü lider kripto para birimi Bitcoin’in değer kaybetmesine neden oldu. 28 bin dolara kadar düşen Bitcoin, bir türlü toparlanmıyor. Altcoinlerde çöküşün eşiğinde. Sert düşüşler yaşayan altcoinlerde düşüş durdurulamıyor. Ethereum’da yaşanan büyük hata ise yatırımcılarının endişelerini iyice artırdı.

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