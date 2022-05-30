Türkiye Gazetesi

Geri Dönüşümcüler ve Geri Kazanımcılar Derneği Başkanı Fatih Eren, 2020'de dönüştürülen 49,1 milyon ton atığın 6,13 milyon tonunu plastiğin oluşturduğunu aktararak “Bu rakam, geri dönüşüm sektörünün ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar dolarlık katkı sunduğunu gösteriyor. 2021'de küresel salgın ve yeni yatırımlar nedeniyle dönüştürülen plastiğin en az yüzde 10 artışla 6,8 milyon tona çıktığını, bunun karşılığında ülke ekonomisine 6,7 milyar dolarlık katkı sağlandığını düşünüyoruz” dedi.

Sektörün her yıl ortalama yüzde 10 büyüdüğünü ifade eden Eren “Bu yıl ile ilgili resmî rakamlar, 2023'ün son döneminde ortaya çıkacak. 2022'de en az 7,4 milyon ton plastik atığın geri dönüştürüleceğini düşünüyoruz. Plastik atıkların yarısına yakınını üretim esnasında, yüzde 40-42'lik kısmını ise hanehalkı tüketiminde ortaya çıkan atıklar oluşturuyor. Yüzde 10'luk kısmı ise ithalattan geliyor. Bu geri dönüşümün ekonomimize sağladığı katma değer 7 milyar doları aşacak” diye konuştu. Plastik geri dönüşüm sektörünün cari açık dostu olduğunu belirten Eren, şöyle konuştu: 2050'de plastik geri dönüşüm sektörünün küresel pazar büyüklüğünün 900 milyar dolar olması bekleniyor. Türkiye, mevcut büyümesini sürdürürse 2050'de 73 milyar dolarlık bir sektöre kavuşmuş olacak.

BELEDİYE HİMAYESİNDE TOPLAYICILIK

Atık toplayıcılarına ilişkin hazırlanan yeni düzenlemeyle sokakta çalışanların daha medeni çalışma şartlarına kavuşacağını anlatan Fatih Eren “Bu kardeşlerimiz, çalıştığı bölgenin belediyesine başvuracak ve ilgili belediyenin himayesinde yine çalışmaya devam edecek. Yeni düzenlemeyle atıklar kayıt altına alınacak ve vergiye tabi tutulacak” dedi.

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