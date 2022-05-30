Türkiye Gazetesi

Türkiye'de doğup büyüyen Trendyol, şimdi dünyaya açılıyor. Yurt dışı yapılanmasını, en fazla Türk nüfusun bulunduğu Almanya'da başlatan, Berlin'de temsilcilik açan Trendyol, önümüzdeki dönemde Avrupa'nın birçok ülkesinde ve Orta Doğu'da hızlanacak. Gittiği her ülkeye Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinden yöresel lezzetlerine kadar on binlerce esnaf ve KOBİ'nin ürünlerini gönderecek olan sistemin Berlin'deki ofis açılışında konuşan Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin “Yıl sonuna kadar Almanya pazarında 400 milyon avro gelir hedefliyoruz. 3 yıl içinde de bu rakamı 3 milyar avroya çıkaracağız. 2023 yılı global satış hacmimiz 1 milyar dolar” dedi. Almanya ofisiyle birlikte yerli üreticileri 'trendyol.com/de adresi ile Almanya'daki müşterilerle buluşturduklarını söyleyen Çetin “Trendyol 260 binden fazla satıcısıyla 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Kadın satıcılara ve Anadolu'daki işletmelere önem veriyoruz. Trendyol sistemine katılan KOBİ ve esnaftan yüzde 85'i cirosunu, yüzde 68'i istihdamını artırdı. 2021 yılında 3 büyük il dışında Trendyol'da satıcı olarak bulunan işletme sayısı 42 binlerdeyken bu sayı 3 katına çıktı ve 127 bine ulaştı” dedi.

HAKKÂRİ'NİN TESPİHİ

Trendyol, Erzurum'un Oltu taşından Malatya'nın kayısısına, Trabzon telkârisinden Şile bezine kadar dünyaca ünlü Türk değerlerini bir tıkla tüketiciye ulaştırıyor. Bu ürünler yakında bütün dünyanın beğenisine açılacak. Çağlayan Çetin, Türk üreticilerin ürünlerini bütün dünyaya ulaştırmak için yola çıktıklarını, globalde gittikçe yaygınlaşan mobil ticarette Türkiye'nin ve Türk oyuncuların olması gerektiğini ifade ettiği açıklamasında “Arkamızda Türk üreticilerinin olması bizim için büyük avantaj. Türkiye'nin üretim gücüyle, tekstildeki çok kaliteli ve rekabetçi fiyatla bu ülkeye geldik. 1 yılda satışları 4'e katladık. Çok yakın zamanda Birleşik Markalar Derneği (BMD) ile bir anlaşma imzaladık, 50'den fazla Türk markasını Avrupa pazarına açtık. BMD'nin 450 markasını daha hazırlıyoruz. Ardından Hakkâri'deki üreticinin tespihi de, Türkiye'nin tüm önemli değerleri de bu platformda olacak. Şu anda 50'den fazla uluslararası e-Ticaret platformunda yer alıyoruz. İkinci stratejimiz Türk üreticilerini ve markalarını global pazarla buluşturmak. E-İhracat çalışmalarımızın odağına bu bağlamda gelişmiş bir pazar olan Almanya'yı aldık. Almanya'da 1 milyon kişi Trendyol aplikasyonunu indirmiş durumda. Müşterilerimizin yüzde 70'i Alman” ifadesini kullandı.

EN BÜYÜK OLARAK HALKA ARZ YAPARIZ

Halka açılma planları olup olmadığı sorusu üzerine de Çağlayan Çetin “Her teknoloji şirketi gibi bizim de halka açılma planımız var ama acelemiz yok, halka açık olmanın verdiği avantajların da farkındayız ama acelemiz yok. Biz özellikle uluslararası büyümemize odaklanmak istiyoruz. Halka arzımızı yaptığımızda Türkiye ve Avrupa'nın en büyük e-Ticaret şirketi olarak halka arz yapmak istiyoruz, hedefimiz o” diye

konuştu.

4 BİN YENİ İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Şirket, Trabzon, Adana ve Ankara'da 3 depo ve aktarma merkezi açacak, 4 bini aşkın kişiye istihdam sağlayacak. Bünyesinde istihdam ettiği mühendis sayısını 1.500'den 3.500'e çıkararak AR-GE çalışmalarını hızlandıracak. Yüzde 100 'Made in Türkiye' damgalı ürünleri global arenaya taşımayı hedefleyen şirket, dünyanın birçok ülkesinde de temsilcilikler açarak büyüyecek, Türk ürünlerini yayacak.

SATIŞIN YÜZDE 66'SI AVRUPA'YA YAPILIYOR

Şirket, yaptığı tanıtımlarla bütün dünyada geniş bir yelpazeye ürün gönderimini sürdürüyor. 2021'de 100'e yakın ülkeye ürün gönderdi. E-İhracat’ın yüzde 66'sı Avrupa ülkelerine yapıldı. Yüzde 23 Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'ya gitti. Çağlayan Çetin “Türkiye'de günde 1 milyon paket, yurt dışında 60 bin paket çıkarıyoruz. Almanya'da sepet ortalaması 60-65 avro seviyesinde. Yerli üreticimizin ürünlerine Trendyol aracılığıyla ulaşan müşteri sayısı 4 milyonu aşmış durumda” dedi.

Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin Trendyol’u ziyaret etti Kazakistan Cumhuriyeti Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin, Trendyol’un genel merkezini ziyaret ederek, Trendyol’un e-ihracat stratejileri ve gelecek dönem planları hakkında bilgi aldı. Mussin; “Trendyol ile birlikte yapabileceklerimiz için çok heyecanlıyız” dedi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin ise “Türkiye ve Kazakistan arasında yakın bir ilişki var. Umuyoruz ki Trendyol olarak iki ülke arasındaki güçlü ekonomik ilişkinin bir parçası oluruz.” açıklamasında bulundu.

Trendyol, e-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, ülke ekonomisine katkı sağlama hedefi doğrultusunda e-ihracat ile yerli üreticileri ve ürünlerini globaldeki müşterilerle buluşturuyor.