Türkiye Gazetesi

‘Dolar bugün ne kadar?’ sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,32 TL’den işlem görüyor. Euro/TL ise 17,60 liradan işlem görmekte. Peki dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? Dolar bugün ne kadar oldu? İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü güncel dolar kuru…

DOLAR NE KADAR? 30 MAYIS 2022 PAZARTESİ

Önceki kapanışını 16,3203 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,3166 TL alış fiyatından, 16,3240 TL satış fiyatından işlem gördü. 30 Mayıs Pazartesi günü Dolar/TL, haftaya yükselişle başladı. Dolar 16,32 seviyelerinde seyrediyor.

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,5721 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,5460 TL alış fiyatından, 17,5983 TL satış fiyatından işlem gördü. Euro/TL ise 30 Mayıs Pazartesi günü 17,58'den işlem görüyor.

Dolar'da beklenmeyen tahmin! Uzmanlar, 'Kur 13 TL'ye inecek' deyip tarih verdi Bir süredir yukarı yönlü hareketlenme kaydeden dolar fiyatı için heyecanlandıran bir tahmin geldi. Uzmanlar, dolar kurunun 13 TL'ye kadar gerileyeceği öngörüsünde bulunarak, önümüzdeki haftayı işaret etti.

İnanması zor ama bu bir insan! Köpek kılığına girmek için binlerce dolar harcadı Japonya'da bir adam son derece gerçekçi bir köpek kostümü yaptırdı. Japon adam görenleri şaşkına çeviren kostüm için 2 milyon yen (yaklaşık 260 bin TL) harcadı.

27 Mayıs dolar ve altın fiyatlarında son durum ne? Dün faiz kararını açıklayan Merkez Bankası'nın ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Merkez Bankası faizi 14'te sabit tutarken, akşam saatlerinde Türkiye verilerini açıklayan Moddy’s de 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 52,1’e yükseltti. 2023 sonu tahminini ise yüzde 30 olarak sabit bıraktı. Gelişmelerin ardından piyasalar yükselişe geçerken, 27 Mayıs dolar kuru ne kadar oldu merak ediliyor...