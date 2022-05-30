Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde artan kripto para kullanımı devletlerinin gündeminde. Uzmanlardan peş peşe açıklama gelirken Yunanistan eski Maliye Bakanı ve MeRA25 Genel Sekreteri Yanis Varoufakis’ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

“OLMAMALI, OLAMAZ VE OLSA KABUS OLUR”

Varoufakis, kripto para birimlerinin ana para birimlerinin yerini almayacağını belirterek, “Bitcoin gibi ‘oligarşik’ tanımı gereği kripto para birimlerinin, geleneksel para biriminin yerini alacağına inanmıyorum. Olmamalı, olamaz ve olsaydı bir kabus olurdu.” dedi.

“BU CİDDİ BİR ENDİŞE”

Kripto para birimlerinin apolitik para birimleri haline dönüştürülemeyeceğini belirten Varoufakis şunları söyledi:

“Bu ciddi bir endişe. Konsantre güç asla özgürlük için hayırlı değildir. Yani kabul ediyorum ama aynı zamanda da reddediyorum, çünkü apolitik para olmaz. Paraya değer veren tek şey paranın vergileri söndürme kapasitesidir. Yani, bizim adımıza, bazen bize karşı bir şeyler yapan devletlerde yaşadığımız ölçüde. Ama yine de suyun dışında yaşamayan balıklar gibiyiz. Biz devletlerin vatandaşlarıyız. O devletlere ihtiyacımız var.”

“HEPİMİZ SİSTEMDE NE KADAR PARA OLDUĞUNU BİLECEĞİZ”

Blockhain teknolojisinin savunucusu olduğunu belirten Varoufakis, “Hükümetin diktatörce ve özgürlük sınırlayıcı olabileceğini söyleyenlere evet diyorum. Demek demokrasiye ihtiyacımız var. Bu nedenle, örneğin, merkez bankası dijital para birimleri bağlamında, bir dereceye kadar şeffaflık sağlamak için kullanılan Blockchain teknolojisinin bir savunucusuyum, böylece hepimiz sistemde ne kadar para olduğunu biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BU FİKİR ÇOK TEHLİKELİ”

Varoufakis, altın ve Bitcoin’in hükümet kargaşasına karşı korunma araçları olduğu iddiasına değinerek tamamen aptallık olduğunu söylüyor. Varoufakis, “Para arzını kontrol etmeniz gerekiyor. Para arzının siyasetten ve hükümetten bağımsız olması gerektiği fikri çok tehlikeli.” dedi.

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