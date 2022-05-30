Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Nebati, kurulda yaptığı konuşmada ekonomideki gelişmelere ve yarın açıklanacak ilk çeyrek büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BÜYÜMESİNE DEVAM EDİYOR"

Bakan Nebati, "Kredi büyümelerini takip ediyor, Türkiye ekonomi modelimizle selektif kredi yaklaşımını politikamızın odağına yerleştiriyoruz. Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Türkiye ise güçlü büyümesine devam ediyor. Öncü göstergeler büyümenin 2022 ilk çeyrekte yüzde 7 olacağına işaret ediyor" dedi.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısının 4'üncüsü Bakan Nebati başkanlığında yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Finansal İstikrar Komitesi"nin 4. toplantısında, finansal sistem başta olmak üzere küresel ve yerel makroekonomik gelişmeler ile gelecek döneme dair politika adımlarını detaylıca ele aldıklarını belirtti.