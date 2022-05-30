Türkiye Gazetesi

Hükümet ile Memur-Sen arasında yılbaşından beri devam eden 3600 ek gösterge ve diğer ek göstergelerin düzenlenmesini içeren görüşmelerde sona gelindi. Çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.

İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

EMEKLİLERE YARAYACAK MI?

Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Düzenlenenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.