Türkiye Gazetesi

ABD'de akaryakıt fiyatları, 'sürüş sezonu' olarak bilinen ve en yoğun araç kullanılan döneme girilirken rekor seviyesini yeniledi. Amerika Otomobil Birliği tarafından sağlanan verilere göre ülkede benzin fiyatı galon başına (yaklaşık 3,8 litre) 4,619 dolara ulaştı. Bir ay önce 4,178 dolar olan benzinin galon fiyatı bir sene öncesine göre yüzde 52 arttı.

BIDEN'IN TAAHHÜTLERİ ARTIŞI ÖNLEYEMEDİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ham petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ABD'de benzin fiyatlarının da yükselmesine neden olmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için mart ayında ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini duyurmuştu. Alınan bu önlemin ardından benzinin ortalama fiyatı nisan ayında 4,07 dolara gerilese de benzin fiyatlarındaki düşüş kısa ömürlü olmuştu.

Nymex piyasasında benzin vadelileri de Pazartesi günü galon başına 403,33 cente ulaşırken fiyatların bu seviyede tutunması halinde yeni bir rekor daha kırılmış olacak. ABD hamp petrolü ve Brent petrol de Çin’in kapanma kısıtlamalarını hafifletmesi ve Avrupa Birliği’nin Rus nakliyelerini yasaklama teklifi sonrası yükseldi.

Sektör kaynakları açıkladı: Motorin ve benzine zam yolda Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle beraber LPG'den sonra motorin ve benzine de zam sinyali göründü. Konuya ilişkin açıklama yapan sektör kaynakları, motorine bu gece ya da yarından itibaren zam geleceğini söyledi.