Türkiye Gazetesi

Bakan Nebati, Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) 65. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadeleyi tek boyutlu olarak sadece devletin çözeceği bir sorun olarak görmediklerini, bütün paydaşlarla tam uyum içerisinde koordineli bir şekilde hareket etmeyi gerektiren çok boyutlu bir mesele olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Nebati, devlet olarak kendi yaptıklarına ek olarak firmaların da fiyat politikalarında cesur adımlar atma yönündeki düşüncelerini sonuna kadar desteklediklerini kaydederek “Fiyatları istikrara kavuşturana kadar, milletimizi enflasyon baskısı altında ezdirmemek için hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, alım gücü eskisinden daha iyi olacak. Yılın ilk çeyreğinde de büyüme verisini yüzde 7 ve üzerinde bekliyoruz” dedi.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de “Toplamda bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 82’si üretim yapan reel kesime kullandırılmaktadır. Rakamlar, sektörümüzün reel ekonomiyi destekleme fonksiyonunu başarı ile sürdürdüğünü göstermektedir” ifadelerini kullandı. TBB Başkanı Alpaslan Çakar ise “2022 Mart itibarıyla bilançomuz 10 trilyon TL'yi aştı. Bilançonun millî gelire oranı yüzde 120'nin üzerinde seyrediyor. Tasarruf ve döviz geliri artışı sağlayan faaliyetleri önceleyen maliye politikası yaklaşımının, hem yerli hem yurt dışı yatırımcıların iştahını olumlu etkilediğini gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Nebati'den büyüme mesajı: Öncü göstergeler yüzde 7'yi işaret ediyor Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Öncü veriler, büyümenin 2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.