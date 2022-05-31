Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR | İSTANBUL

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği BAKTAD, kilosu 240 liradan 440 liranın üzerine çıkan baklavalık fıstık fiyatlarını protesto etmek ve stokçulukla mücadele için bir dizi eylem planı hazırladı. Bir ay içinde fıstık fiyatını iki katına çıktığını ve tatlı sektörünün iş yapamaz hâle geldiğini ifade eden BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, “Stokçuların bilinçli olarak yaptığı bu spekülasyon başta baklava sektörü olmak üzere, dondurma, künefe, pasta, lokum, helva ve çikolata sektörüne çok ciddi zarar veriyor. Devletin bu gidişe dur diyerek sektörü sıkı denetlemesini ve iki aylığına fıstık ithalatına izin verilmesini talep ediyoruz. Fıstıktaki fahiş artış son buluncaya kadar üyelerimize fıstıklı baklava üretmeme çağrısı yapıyoruz. Millî tatlımız baklavayı stokçulara kurban vermeyeceğiz” diye konuştu.

İTHALAT SÖZÜ ALDIK

Fıstıkta kayıt dışılığın çok yüksek olduğunu ve bazı stokçuların kendi aralarında alım- satım yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükselttiğine dikkat çeken Yıldırım, “Rekolte iyi olmasına rağmen stokçular piyasadan fıstığı toplayıp fıstık bu sene yok diye piyasaya korku salıyor. Astronomik fiyat artışları var yılı-yok yılı olarak izah edilmemelidir. Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından dolayı, bu boşluktan faydalanan karaborsa stokçuların piyasada başrol almasına neden olmaktadır. Şeker fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden geçtiğimiz günlerde BAKTAD’ın yoğun çabalarıyla şeker ve şeker pancarı ithalatının önü açıldı. Karar sonrası şeker fiyatlarında gerilemeyi gözlemledik. Stokçular şimdi de fıstığı kara borsaya düşürerek millete boş baklava yedirmek istiyor. Asırlık millî tatlımız baklavayı Yunanistan sahiplenmek isterken, bizde vatandaşa boş baklavayı layık gören sisteme acilen devletin müdahale etmesini bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla gerekli görüşmeleri BAKTAD olarak yaptık ve bakanlıktan ithalata izin sözü aldık. İthalat serbestliği fiyatları ciddi oranda düşürmesini bekliyoruz" diye konuştu.

FISTIK YATIRIM ARACI OLMAMALI

Yıldırım çözüm önerileri olarak ise şunları sıraladı:

> Öncelikle fıstık için çiftçiye verilen desteğin araziye değil de, ürüne verilmesini, bunun neticesi olarak fıstığın tam olarak kayıt altına alınmasını,

> Fıstığı bir yatırım aracı olarak gören alakasız kişiler tarafından alınıp satılmasının engellenmesi,

> Lisanslı depoculuğu genişleterek çiftçilerin ürünlerini lisanslı depoya verilmesi için gerekli argümanların oluşturulmasını,

> Gaziantep’teki Fıstık Hali’nin ciddi bir şekilde denetlenerek tüm firmaların kayıt altına alınması, kayıt dışı çalışan esnafın da kayıt altına alınmasını,

> Son günlerde fahiş bir şekilde yükselen fıstık fiyatlarını aşağı çekilebilmesi için ve stokçuların da daha da fiyat yükseltme heveslerini yok etmek için en azından 2 aylığına ithalatın serbest bırakılması ve gerekirse de ihracatın durdurulmasıyla alakalı çalışmalar yapılmasını sektör olarak talep etmekteyiz.

BAKLAVA SATIŞLARI YÜZDE 25 AZALDI

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, baklavanın kilo fiyatının 280 liraya yükseldiğini belirterek, "Fıstıklı baklava ise 380-400 liradan satılıyor. Fiyatlar artınca satışlar yüzde 20-25 düştü. Esnaf zor durumda" dedi. Fıstığın Türk Cumhuriyetleri, İran ve ABD gibi ülkelerden ithal edilebileceğini dile getiren Yıldırım, "Baklavada en büyük maliyete fıstık, işçilik, yağ ve şeker oluşturuyor. Sadece fıstığın maliyeti yüzde 15. Yüzde 80-90'ı fıstıktan yapılan ürünler var. Türkiye'de günde 1450 ton baklava üretiliyor. Baklavaya zam geldi ama yeterli değil" ifadelerini kullandı.

Sadece ikramlık yapılıyor... Bu baklavanın tadına bakan doyamıyor! Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir zeytin, zeytinyağı işletmesinin bayrama özel ikram için yaptığı zeytinli baklava büyük ilgi görüyor. Zeytinyağı ve zeytin ile yapılan baklava bayramda hafif lezzetleri sevenler için bir alternatif oluyor.

Uzmanından bayram öncesi ‘mor baklava’ uyarısı: Daha hafif ve zararsız değil Diyabetli hasta sayısı günden güne artarken, uzmanlar diyabetle ilgili her fırsatta uyarı yapmaya devam ediyor. Türk Diyabet Cemiyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, bayram öncesi bir açıklama yaparak, diyabetlilere özel hazırlandığı belirtilen ‘mor baklava’ gibi tatlıların yağ, un ve şeker içerdiğini belirterek, diyabet hastalarına bu tür gıdaları tüketmemeleri uyarısında bulunuyor.