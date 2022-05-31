Türkiye Gazetesi

Sektör, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 oranında artış gösterdi. Bu kapsamda, Federal Fuar ve Kongre Yönetimi tarafından düzenlenen F İstanbul Gıda, İçecek, İşleme ve Ambalaj Fuarı, 5-7 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

300’ün üzerinde katılımcı firmanın ürünlerini sergileyeceği fuarda, sektördeki son teknolojiye sahip ürünler yer alacak. Endonezya, Hindistan, Rusya, Belarus, Özbekistan, İran ve Libya ülke katılımları ile yer alırken, Ukrayna, Mısır, Sudan, Kenya, Azerbaycan, Kazakistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 40 ülkenin katılım göstereceği fuara, 6 binin üzerinde profesyonel alıcı bekleniyor.

CHP'li belediyenin kitap fuarında kriz! Ses açık kaldı itiraflar böyle sızdı Kırşehir’de düzenlenen ‘Kitap Fuarı’ etkinliklerine katılan CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun basın ekibi arasında geçen diyalog dikkat çekti. Mikrofonun açık kaldığını fark etmeyen ekip arasında, bir krizden bahsedildiği “Bir haftadır yatıyorlar. Boş boş duruyorlar.” ifadesi ile ortaya çıktı. İlginç diyalog, montajsız şekilde Belediye Başkanı Ekicioğlu’nun sosyal medya hesabında da yayınlandı.