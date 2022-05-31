Türkiye Gazetesi

Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisi ve topraksız tarım tekniği ile çalışan Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe, yılın 365 günü kolay ve sürdürülebilir üretim yapmanızı ve her mevsim taptaze yeşillikleri dalından toplayarak sağlıklı yemekler hazırlamanızı sağlıyor.

Android ve iOS uyumlu Vahaa mobil uygulama ile tohumdan hasada tüm süreci kolayca takip edebilirsiniz. Kıvırcık maruldan limon otuna, maruldan pazıya, reyhandan fesleğene, naneye kadar aynı anda 6-18 adet bitki yetiştirebilen Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe, çimlenme, büyüme ve meyveleme ışık modlarıyla güneş ışığını taklit ederek bitkinizi en sağlıklı şekilde yetiştirir. Üzerinde yer alan tuş takımı ve dijital göstergesi ile kullanım kolaylığı sağlar. Üçüncü haftadan itibaren bitkilerinizi hasat edebilir, ürünlerinizi normal süresinden önce, hızlı bir şekilde yetiştirme deneyimine sahip olabilirsiniz. Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe ile hasat edebileceğiniz bitkileriniz için yapmanız gereken; sadece su ve besin eklemek için uygulamanızı takip etmek.

Çığır açan deney: Ay toprağında bitki yetiştirdiler Bilim insanları, sert Ay toprağında herhangi bir bitkinin filizlenip filizlenmeyeceğini merak ederek gelecekteki Ay keşiflerinde astronotlar için önemli olan bir çalışmaya imza attı. Çığır açan deneyde Apollo 11 Ay görevinde toplanıp Dünya'ya getirilen toprakta bitki yetiştirdiler.