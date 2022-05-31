Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | ALMATI

Kazakistan’da hayata geçirdiği 55'i aşkın projeyle ülkenin en büyük üç gayrimenkul şirketinden biri hâline gelen RAMS Global, 2017’de başladığı Türkiye yatırımlarına hız verecek. Temeli Gaziantep’te atılan ve başta inşaat olmak üzere sağlık, maden ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren firma 1995’ten bu yana merkez üs olarak belirlediği Almatı’da bugüne kadar 12 binden fazla konut üretti. Ramazan Bülbül ile oğulları Doğan, Devran ve Faruk Bülbül’ün yönettiği şirket, son dönemde canlanan Türkiye gayrimenkul pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor. RAMS Global’in Cizre’den Almatı’ya uzanan hikâyesini Türk gazetecilere Kazakistan’daki merkez ofisinde anlatan grubun kurucu başkanı Ramazan Bülbül, çocuk yaşlarda Cizre’de sınır ticaretiyle iş hayatına başladığını, sonrasında ihracat yaparken Kazakistan pazarını keşfettiğini söyledi. Kazakistan’da yeni projeler için 4 milyon metrekare arsa stokları olduğunu dile getiren Bülbül, Grubun 10’dan fazla şehirde, 20 bine yakın çalışanı olduğunu, Kazakistan’da şu an inşaat aşamasında 13 şantiyeleri bulunduğunu aktardı.

HEDEF İLK 5 ARASINA GİRMEK

Türkiye’deki ilk yatırımını 2019’da Gaziantep LIV Hospital ile gerçekleştiren RAMS Türkiye’nin ikinci projesi Quattro İstanbul oldu. 576 dairelik projede satış tamamlanırken şirketin aktif olarak devam eden İstanbul Avrupa Yakası'nda 2, Bodrum’da da 17 villalık Mon Bleu projesi bulunuyor. İstanbul ve Bodrum’un yanı sıra RAMS Türkiye, Antalya Serik’e de arsa yatırımı yapıyor. Şirketin hedefi önümüzdeki beş yıl içerisinde en büyük beş inşaat şirketinden biri olmak.

MADENCİLİĞE 1 MİLYAR $ AYIRDI

Kazakistan’da madencilik alanına da yatırım yaptıklarını kaydeden Ramazan Bülbül, çinko-gümüş gibi metallerin çıkarılacağı ve dünyada alanında ilk beş içinde yer alacak fabrikaya etaplar hâlinde 1 milyar dolar kadar yatırım yapacaklarını söyledi. RAMS Global’in yatırımlarından biri Phuket’teki Layan Green Park. Önümüzdeki dönem radarına Almanya ve Dubai’yi alan şirketin Rusya’da da 500 konutluk bir projesi bulunuyor. Rusya'da başladıkları projeye savaş sebebiyle ara verdiklerini, orada da arsa yatırımları olduğunu belirten Bülbül, son dönemde Türkiye gayrimenkul piyasasının çok canlı olduğuna işaret etti. Bülbül, “Biz Almatı'daki gibi çalışırsak İstanbul'da iyi iş yapabiliriz” dedi.

UZEL FABRİKASI KONUT OLUYOR

İstanbul’da kesinleşen iki projeleri olduğunu ifade eden Bülbül, bunların Bahçelievler’de Efes arazisi ile Edirnekapı'daki iflas eden Uzel Traktör’ün fabrika arazisi olduğunu söyledi. Bülbül, bu yıl satışa çıkacak iki projeye 250 milyon dolar yatırım yapacaklarını vurguladı. Şirket Anadolu Yakası'nda da Kozyatağı Carrefour arazisinde proje hayata geçirecek. İstanbul'da Maslak’taki Hattat Holding'in yarım kalan ‘Diamond of İstanbul’ projesine ilişkin de görüşme hâlinde olduklarını ifade eden Bülbül “2023'te Türkiye'de çok ciddi projeler yapacağız. Antalya Serik'te arsa aldık. İstanbul ve Bodrum'da da var” şekilde konuştu.

400BİN DOLARA GÖRE EV ÜRETİLİYOR

Yabancının Türkiye'ye ilgisinin yoğun olduğunu belirten RAMS Türkiye CEO'su Devran Bülbül “Gayrimenkul yoluyla vatandaşlık için limit 400 bin dolara çıktı. 12 Haziran’dan sonra devreye girecek. Şimdi yeni proje geliştiren firmalar evlerin büyüklüklerini 400 bin dolar olacak şekilde belirliyor. Piyasa buna döndü” dedi.

ESKİ KONUTU PEŞİNAT SAYACAK

Kazakistan’da yeni bir projeden ev alacak kişi eski evini ya da arabasını ilgili projeyi geliştirecek firmaya satabiliyor, böylece peşinat sağlıyor. Devran Bülbül, araçlar için değil ama eski konutunu satmak isteyenler için Türkiye’de de bu modeli uygulamayı planladıklarını söyledi. Bülbül, bütün yatırımları öz kaynakla hayata geçirdiklerini kaydetti.

Fiyatlar arttı ‘ihale’ tıkandı! Artan inşaat malzemesi maliyetleri, kamuda devam eden işleri ve yapılacak yeni ihaleleri zora sokuyor. Devam eden işler durma noktasına gelirken, yeni işler için ihalelerde teklif verecek istekli firma ve müteahhit bulunamıyor.

Hazine arazisine konut maliyeti yarıya düşürür Evi olmayan vatandaşların hazine arazileri üzerinde ister tek başına isterse müteahhitlerle anlaşarak konut sahibi olabilmesini sağlayacak proje; yatırım, inşaat ve emlak sektöründe olumlu karşılandı.