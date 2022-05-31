Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Nisan ayı ortalama şarj hizmeti fiyatları esas alındığında, AC üniteler kilometre başına dizele göre 74 kuruş, benzine göre 80 kuruş, DC üniteler ise kilometre başına dizele göre 25 kuruş, benzine göre 30 kuruş daha avantajlı. Evde gerçekleştirilen şarj işlemi esnasında kullanılan elektrik mesken tarifesinden fiyatlandırılırken, işyerinde veya halka açık bir alanda yapılan şarjda ise ticarethane tarifesi uygulanıyor. Bu da fiyat farkına yol açıyor. Evde yapılan şarj ile halka açık bir alanda yapılan şarj arasında kilometre başına AC şarj üniteleri için 24 kuruş, DC şarj üniteleri için ise 74 kuruş fiyat farkı oluşuyor. TÜİK verilerine göre bir binek araç ortalama Türkiye’de yılda 13 bin kilometre yol yapıyor. Ayrıca bir elektrikli aracın 100 kilometrede ortalama 22 kilovatsaat enerji kullandığı varsayılıyor. Evdeki yüksek kademe elektrik tarifesi olan 1,89 lira üzerinden hesaplandığında maliyet kilometrede 42 kuruş oluyor. Yılda yapılan ortalama 13 bin kilometrelik yolun evdeki elektrik faturasına yansıması 5.405 lira olarak hesaplanıyor. 2,74 lira üzerinden fiyatlandırılan yüksek kademe ticarethane tarifesinde ise aynı maliyet 7.836 lira çıkıyor. Böylece, vatandaşın evde yaptığı şarj, dışarıdaki dolumlara göre yılda 2.431 lirayı aşkın tasarruf sağlıyor. Şu anda Türkiye’de yaklaşık 3.500 şarj ünitesi bulunuyor. Bu sayının 2023’te 12 bin 500, 2025’te 30 bin, 2030’da ise 160 bin olması bekleniyor.

Yüzlerce başvuru bekleniyor! Elektrikli araç şarj istasyonu hibe programı başladı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın başlattığı 'Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı' girişimcilerin yatırım yapması amacıyla müracaatlara açıldı. 300 milyon TL'lik toplam bütçeye sahip hibe programı ile 81 ilde bin 560 noktada hızlı şarj istasyonu kurulması amaçlanıyor.