Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde attığı adımlar, dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Özellikle Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de gösterdiği başarılı performansın ardından tüm dünyanın gözünü çevirdiği Ukrayna-Rusya savaşında da Rus ordusuna karşı Ukrayna tarafından kullanılan Bayraktar TB2'ler, teknolojinin modern savaş döneminde gerçekleştirdiği devrimi adeta gözler önüne serdi.

"BÜTÜN DÜNYA DRONE'LARIN MÜŞTERİSİ"

Reuters haber ajansına konuşan Baykar Teknoloji’nin yöneticisi Selçuk Bayraktar, Ukrayna’nın Rus topçu sistemlerini ve zırhlı araçlarını Bayraktar TB2 kullanarak imha etmesinin, dünyadaki tüm ülkeleri olası müşteriler haline getirdiğini söyledi. Bayraktar, "Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor, yani en gelişmiş uçaksavar sistemlerinin ve zırhlı araçların bazılarını etkisiz hale getiriyor. Bütün dünya bu drone'ların müşterisi" dedi.

BAYRAKTAR, MİLLİYETÇİ BİR ŞARKIYA KONU OLDU

Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki işgal girişiminin ilk aşamasında Rusya'nın askeri üstünlüğünü zayıflatmaya yardımcı olan Bayraktar TB2, 12 metre kanat genişliğine sahip. Tanklarla topçu sistemlerini lazer güdümlü bombalarla imha etmek üzere saldırmadan önce 25 bin fite kadar yükselebilen TB2, Ukrayna'da "Bayraktar Bayraktar" nakaratıyla Rus askerleriyle alay eden milliyetçi bir şarkıya da konu olmuştu.

RUSYA, 45 KEZ BAYRAKTAR'I GÜNDEME GETİRDİ

Savaşın başından bu yana etkili bir silah olarak görülen Bayraktar TB2'ler Rusya'nın da dikkatini çekti. Rus lider Putin ve Savunma Bakanlığı, savaşın başladığı 24 Şubat’tan bu yana kamuoyuna yaptığı açıklamalarda en az 45 defa 'Bayraktar'ı gündeme getirdi.

BAYRAKTAR'DAN 'DAĞLIK KARABAĞ' MESAJI

Selçuk Bayraktar, “Dağlık Karabağ’ın yasadışı şekilde işgali gençliğimizden bu yana bir yaraydı. Teknolojiyi geliştiren mühendisler olarak kardeşlerimize topraklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olmak bir onur" şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşa da değinen Bayraktar, "İşgal yasadışı; o nedenle TB2, ülkelerini savunmak üzere onurlu Ukrayna halkına yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN SİLAHLARI BAYRAKTAR'A KARŞI ETKİSİZ

Rusya, iki hafta önce yörüngedeki uyduları etkisiz kılan ve drone’ları imha edebildiğini söylediği mobil bir sistem dahil, yeni nesil lazer silahları tanıtmıştı. Bayraktar, bu tür silahların TB2’ye karşı etkisiz olduğunu söyledi.

Selçuk Bayraktar, "Menzilleri sınırlı. O nedenle sensör ve mühimmat menziliniz daha uzunsa, etkili olmayacaklardır" diye konuştu.

YILDA 200 ADET BAYRAKTAR TB2 ÜRETİLİYOR

Selçuk Bayraktar’a göre Baykar, yılda 200 adet Bayraktar TB2 üretme kapasitesine ulaşmış durumda. Bayraktar tarafından açıklanan verilere göre Baykar, her ay 16 kadar Bayraktar TB2 SİHA üretme kapasitesine sahip. Bu da haftada 4 adet kadar Bayraktar TB2’ye tekabül ediyor.

KIZILELMA VE TB3 İÇİN TARİH VERDİ

Baykar, şu anda TB3, Kızılelma ya da MUIS adı verilen insansız muharip hava aracı üzerinde çalışıyor. Bayraktar, "İnşallah Kızılelma önümüzdeki yıl ilk uçuşunu gerçekleştirecek. TB3 de bu yıl sonuna kadar ya da önümüzdeki yıl başına kadar ilk uçuşunu yapacak" dedi.

Bayraktar, daha uzun vadede 'drone taksi' üzerinde çalıştıklarını, bunun için daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmeleri gerektiğini ve çalışmanın temel olarak yapay zeka teknolojisi olduğunu belirtti; bu teknolojinin şehiriçi ulaşımda devrime neden olacağını söyledi.

Bayraktar'ın fiyatını başlatılan kampanya ortaya çıkardı Ukrayna'da süren Rus işgali nedeniyle bölgeye yardım göndermek isteyen Litvanyalılar, Bayraktar TB2 SİHA alınması için 3 günde 3 milyon euro bağış topladı. 2 buçuk milyon nüfuslu ülkede başlatılan bağış kampanyası için 'benzersiz' ifadesi kullanılırken, Litvanya'nın da önümüzdeki haftalarda Türkiye ile SİHA'lar için masaya oturması bekleniyor.

Selçuk Bayraktar'dan milyonlara anlamlı mesaj: Dünya Türk'ün gücünü görsün Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olarak tanımlanan TEKNOFEST bu yıl ilk kez Türkiye dışındaki bir ülkede, kardeş Azerbaycan'da düzenleniyor. Etkinliğin üçüncü gününde konuşan Selçuk Bayraktar, Türk dünyasına seslenerek, "Dünya, Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin" dedi.