Türkiye Gazetesi

Milyonlarca insan enflasyon nedeniyle yaşanan maddi sıkıntılarla boğuşurken bunun üzerine bir de kira zamları eklenince vatandaşın cebi yandı. Son dönemlerde artan kira fiyatları ise kiracıları bir hayli zorluyordu. Artan şikayetler sonrası bakanlıklar harekete geçti ve çalışma başlatttı. Bu çalışmayla birlikte kira artışlarına düzenleme geleceği duyuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, burada milyonların beklediği müjdeyi verdi. Kurum, kira düzenlemesi geleceğini belirterek uymayanlara ceza uygulanacağını belirtti.

Bakan Kurum'un açıklaması şu şekilde:

"Konut kira artışlarını TÜFE’ye endeksli yapmak zorundayız. Konut piyasasındaki darlıktan dünyada yaşanan enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var. Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır."

İnternetten ev satanlar, kiralayanlar dikkat! Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirim zorunluluğu geldi Elektronik ticaret için aracılık hizmeti verenler, sosyal ağ siteleri ile internet ortamındaki içerikler için yer sağlayanlar üzerinden verilen ilanlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) bildirimde bulunma yükümlülüğü getirildi. ​Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Artan konut ve kira fiyatlarına karşı yeni tedbir! Hazine arazileri ucuza satışa çıkıyor Konut fiyatllarının hem satın alma da hem de kiralamada yaşanan artışlar sebebiyle zorlu bir hal alması üzerine bakanlık harekete geçti. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan yeni projeyle, konut sıkıntısının yaşandığı büyükşehirlerde Hazine arazileri düşük maliyetle vatandaşa satılacak.

Kira uyuşmazlığını ara bulucu çözecek Son dönemde fiyat anlaşmazlığına düşen ev sahibi ve kiracılar mahkeme yolunu tutarken, bu konuda yeni bir çözüm sunulacak. Alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin artırılacağını açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira uyuşmazlıklarında ara buluculuğun zorunlu hâle getirileceğini söyledi.