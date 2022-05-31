Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde artan ev ve kira fiyatlarıyla beraber ev almak neredeyse hayal olmuştu ki bakanlıkların devreye girmesiyle beraber bu soruna çözüm bulundu. Vatandaşların ev alabilmesini kolaylaştıracak uygulamayı Çevre, Şehişrcilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakan Kurum'un yaptığı açıklamaya göre ev sahibi olmak isteyen milyonlarca insan aidat öder gibi ev alabilecek.

Kurum, Cumhurbaşkanının ağustos ayında açıklayacağı projeyle 81 ilde vatandaşların aidat öder gibi bedellerle ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacaklarını belirtti.

AİDAT ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNABİLECEK

Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi duyuran Bakan Kurum yapğtığı açıklamadaşu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak."

KİRA DÜZENLEMESİ

Öte yandan Bakan Kurum yine vatandaşların beklediği başka bir müjdeyi vererek kira düzenlemesi geleceğini belirtmiş ve "Dört bakanlık çalışıyor bir hafta 10 gün içinde çalışmayı Meclis'e göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum açıkladı: Kira artışlarına düzenleme geliyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kira artışları TÜFE’ye endeksli yapılmak zorunda" diyerek dört bakanlığın çalıştığını ve 10 gün içinde çalışmayı Meclis'e göndereceklerini belirtti.

Artan konut ve kira fiyatlarına karşı yeni tedbir! Hazine arazileri ucuza satışa çıkıyor Konut fiyatllarının hem satın alma da hem de kiralamada yaşanan artışlar sebebiyle zorlu bir hal alması üzerine bakanlık harekete geçti. Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan yeni projeyle, konut sıkıntısının yaşandığı büyükşehirlerde Hazine arazileri düşük maliyetle vatandaşa satılacak.

4 bakanlıktan kritik kira zirvesi: Fahiş artışlar ele alındı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için bir araya geldi.