Türkiye Gazetesi

3600 ek gösterge için son toplantı yapıldı. 3 alternatifli çalışma tamamlandı. Alternatifler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

EMEKLİLERE YARAYACAK MI?

Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.

3600 ek gösterge düzenlemesi tamam Milyonlarca çalışan, maaşlarına yaklaşık 1.235 TL, ikramiyelerine de 44 bin 500 TL yansıyacak düzenlemenin yasalaşmasını heyecanla bekliyor

3600 ek göstergede sıcak gelişme! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, şartlar ne? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergede sona gelindi. 3600 ek gösterge düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulduktan sonra açıklanacak. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak? Yapılan düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge çalışması hakkında son dakika gelişmeleri…

Son dakika: 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı! Geri sayım başladı Son dakika: Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak. 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Emeklilere yarayacak mı? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?