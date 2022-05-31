Türkiye Gazetesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdi. Kararla birlikte bazı özel hastanelerin kısmi branşlardaki hasta kabulü anlaşması yerine bütün branşlarda hasta kabul etmesi şartı getirildi.

ÖZEL HASTANELERDE SINIR KALKTI

SGK'dan yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta yayımlanan 'Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi' ile bazı özel hastanelerin hastalara hizmet vermede sınır getiren uygulamasına son verdiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedaviler SGK tarafından karşılanıyordu. SGK'nin yeni uygulamasıyla özel hastaneler, tüm branşlarda vatandaşların her türlü sağlık hizmeti talebine cevap verecek" ifadeleri yer aldı.

Bu kararla birlikte hastalara hizmet vermede sınır getiren kısmi branşlardaki hasta kabulü uygulaması sona erecek ve tedavilere kapsamlı cevap verilmesi mümkün hale gelecek.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN GEÇERLİ SAYILACAK

Öte yandan, 27 Mayıs'ta SGK tarafından yayımlanan açıklamada, sözleşmeleri devam eden sağlık hizmeti sunucularının 7 Haziran 2022'ye kadar başvuru yapması halinde sözleşmelerinin 1 Haziran 2022'den itibaren geçerli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu süre, sözleşmenin kesintisiz devam etmesi konusunda önceki yıllarda da uygulanan rutin bir uygulama olup SGK ile anlaşma yapmak isteyen tüm hastaneler, süre sınırlaması olmaksızın SGK ile sözleşme yapabilmektedir. Dolayısıyla 7 Haziran 2022'den sonra müracaat eden sağlık hizmeti sunucularının da sözleşmeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır" ifadesi kullanıldı.

SGK'dan özel hastane açıklaması Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelerden sağlık hizmeti satın alımına ilişkin açıklama yaptı.