Türkiye Gazetesi

9 haftadır düşüşte olan lider kripto para birimi Bitcoin, yeni haftayla birlikte yükselişe geçti. 30 bin dolar bandını aşan Bitcoin, 31 bin dolara kadar tırmandı. Yaptığı tahminlerle bilinen ünlü analist Crypto Capo ise düşüşlerin tekrardan yaşanacağını belirtti. Bunun bir boğa tuzağı olduğunu söyleyen Capo, yaşanan düşüşlerin ardından hızlıca iyileşme serüveninin başlayacağını söyledi.

“BİTCOİN’DE YÜZDE 25 DÜŞÜŞ OLACAK”

Ünlü kripto para analisti Crypto Capo, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak BTC için büyük fiyat düşüşleri beklemeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Hala aynı şeyi bekliyorum. Altcoin’lerde yüzde 40 ve yüzde 60, Bitcoin’de yüzde 25 ve yüzde 30 arasında düşüş. Düşüşten sonra, 1-3 ay boyunca iyileşme görülecek”

“BU BİR BOĞA TUZAĞI”

Kripto paralarda yaşanan yükselişlerin bir boğa tuzağı olduğunu söyleyen Crypto Capo, yatırımcıları uyardı. Yaşanan yükselişlerin göstermelik olduğunu söyleyen Capo, düşüşlerin halen geçerli olduğunu ifade etti.

ELİNDEKİ TÜM ALTCOİN’LERİ SATTI

Elinde bulunan tüm altcoinleri sattığını belirten Crypto Capo, “BTC’nin 10 bin dolardan 69 bin dolara düştüğü boğa koşusu sırasında tamamıyla altcoinlerdeydim. Ardından, BTC ortalama 41 bin 500 dolarda iken hepsini sattım ve geçtiğimiz haftalarda görülen yüzde 70-99’luk bir düşüşten kaçındım. Şimdi hala Stablecoin’lerimi tutuyorum, piyasaya yeniden girmeyi bekliyorum.” dedi.

‘Altın ve Bitcoin Krizde Paranızı Korur Mu?’ sorusuna uzman isimden çarpıcı yorum: Bu fikir çok tehlikeli Kripto paralar yeni haftaya toparlanmayla başladı. Bitcoin tekrardan 30 bin doların üstüne çıktı. Dünya genelinde artan kripto para kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan eski Maliye Bakanı ve MeRA25 Genel Sekreteri Yanis Varoufakis, “ Bitcoin gibi ‘Oligarşik’ tanımı gereği kripto para birimlerinin, geleneksel para biriminin yerini alacağını inanmıyorum. Olmamalı, olamaz ve olsaydı bir kabus olurdu.” diyerek bu artışı desteklemediğini belirtti.

Bitcoin milyarderleri batıyor! Yedi ayda kayıplar çok büyük… Yılın başından bu yana düşüş eğiliminde olan kripto para piyasasında toplam bir trilyon dolarlık kayıp yaşandı. Lider kripto para birimi Bitcoin’de ise en az 1 milyon dolar fazlasını tutan adreslerin sayısı çöktü. Öte yandan alınan son verilere göre Bitcoin milyarderlerinin sayısı 7 ayda tam yüzde 30’dan fazla düştü.

Kripto paralardaki düşüşü tahmin eden ünlü analistten korkutan Bitcoin tahmini! 12 Mayıs’ta Terra ile LUNA’nın çöküşüyle lider kripto para birimi Bitcoin gerilemeye başladı. 30 bin doların altına kadar gerileyen Bitcoin, bir türlü çıkış yolu bulamıyor. Tahminleriyle bilinen ve milyonlarca takipçisi olan Capo takma adıyla bilinen ünlü analist, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü analist Bitcoin’in yeni bir en düşük seviyeyi test edeceğini ve bunun piyasalarda kalıcı hasarlar bırakabileceğini söyledi.