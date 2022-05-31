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Ekonomi zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
31.05.2022 - 23:27 | Son Güncelleme: 31.05.2022 - 23:28
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi. Toplantıya 'Ekonomi Politikaları Kurulu' üyeleri de katılıyor.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,ekonomi zirvesi,beştepe,
867537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/867537.aspx
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