Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜFE'nin üstünde kira artışı yapan ev sahiplerine cezalar uygulanacağını söyledi. Fahiş kira artışından mağdur olan vatandaşların, Borçlar Kanunu’na göre mahkemeye başvurabileceğini de belirten Bakan Kurum, 81 ilde evi olmayan vatandaşların kira öder gibi konut sahibi olabileceği projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağustos ayında duyurulacağını açıkladı. Bakan Kurum, bugün başlayıp 7 Haziran’a kadar devam edecek olan Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla bir araya geldiği medya kuruluşlarının Ankara Temsilcilerine gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum konu başlıklarıyla şunları söyledi:

KİRALARDAKİ ARTIŞ

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok ildeki fahiş kira artışlarına karşı çalışma yapıyoruz. Konut kira artışlarını TÜFE'ye endeksli gerçekleştirmek zorundayız. Konut piyasasındaki darlıktan, dünyadaki enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var. Bu zamlar Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. TÜFE üstü kira artışı yapana kanuni müeyyide uygulayacağız.

UCUZ KONUT

Vatandaşın daha uygun şartlarda ev sahibi olabilmesi için inşaat sektörüne vergi istisnası ve tapu harcı dâhil konuları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz. 4 bakanlığın üzerinde çalıştığı kira ile ilgili çalışma 10 gün içinde TBMM’ye gönderilecek. Evi olmayan vatandaşlarımız aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacak. 81 ilde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda bu projeyi gerçekleştireceğiz. Projeyi Cumhurbaşkanı’mız ağustos ayında açıklayacak. Bu projeye istihdamı artırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli sanayicimize destek olacak bir projeyi de ekliyoruz. Küçük ve orta ölçekli sanayi sitelerini yaparak, sosyal konut uygulamasında olduğu gibi düşük peşinatlarla, düşük taksitlerle vatandaşlarımızın bu işletmelerimize sahip olmalarının önünü açmış olacağız. 81 ilde bu uygulamayı yapacağız. Hazineye ait arazileri çiftçilere uygun bedellerle kiralama projesi de yürütüyoruz. Kullanılmayan atıl arazileri vatandaşlarımıza kiralayacağız. Böylece şehirlerde üretimi artıracağız.

KURALAR NOTER HUZURUNDA

İhtiyaç olan tüm şehirlerde projeyi hayata geçireceğiz. Aynı, sosyal konut projesinde olduğu gibi alanları belirleyeceğiz. Bu alanlar üzerinden vatandaşlarımızın taleplerini alacağız. Şartlar koyacağız. Bu şartlar çerçevesinde, şartları uyan vatandaşlarımız başvuracaklar. Talep bizim belirlediğimiz sayı ve miktardan fazlaysa sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekeceğiz. Vatandaşlarımız satış ve devir kısıtlamasıyla arsa temin edecekler ve buralara ev yapabilecekler, ev sahibi olmalarına destek olmuş olacağız.

MALİYETE %60 DESTEK

Hazine arazilerinin kendi evini yapmak isteyenlere satışına ilişkin proje üzerinde 2 aydır çalışıyoruz. Şehrin çeperindeki hazine mülkiyetindeki arazileri altyapısıyla birlikte hazırlayacağız, planlayacağız; buraları da evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri amacıyla satışa çıkaracağız. Pandemi sürecinde 'şehrin çeperinde tek katlı, az katlı ev yapayım' taleplerini gördük. Hem bu talepleri karşılamak hem de konut fiyatlarını arsa bedeliyle düşürebilmek amacıyla bunu yapacağız. Bu alanları vatandaşımızın uygun bedelle almasını temin edeceğiz. Bu sayede konut maliyetlerinde yüzde 50- 60'a varan bir desteği sağlamış olacağız.

HAZİNE ARAZİLERİNİN PEŞKEŞ ÇEKİLDİĞİ İDDİALARI

Bunun neresinde hazine arazisinin peşkeş çekilmesi var? Onlar Kanal İstanbul yapılırken de 'Bütün arazileri sattınız, verdiniz' diyorlardı, bugün de 'Buraları ranta açacaklar, hazine arazilerini birilerine peşkeş çekecekler' diyorlar. Birileri evi olmayan vatandaşsa, alt gelir grubu olan vatandaşımızsa, onların düşük şartlarda ev sahibi olabilmesi için hazine arazilerinin verilmesi ise evet biz alt gelir grubu vatandaşlarımızın, ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için hazine arazilerini onlara peşkeş çekiyoruz. Buysa eğer, evet onu yapıyoruz. Ama söyledikleri bunun dışında bir şeyse attıkları yalan, iftirayı kendilerine iade ediyoruz.

Hazine arazisine konut maliyeti yarıya düşürür Evi olmayan vatandaşların hazine arazileri üzerinde ister tek başına isterse müteahhitlerle anlaşarak konut sahibi olabilmesini sağlayacak proje; yatırım, inşaat ve emlak sektöründe olumlu karşılandı.