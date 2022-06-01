Türkiye Gazetesi

Önder Çelik | İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası (İSO), ‘Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2021 sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, 2021’de üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 136 milyar 793 milyon TL’yle TÜPRAŞ oldu. İkinci 67 milyar 305 milyon TL ile Ford Otomotiv, üçüncü 55 milyar 187 milyon TL ile Star Rafineri oldu. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 500 büyük sanayi kuruluşunun üretimden satışlarının yüzde 73,8’lik artışla 2021’de 2 trilyon lirayı geçtiğini ifade ederek “Artışın yüksek olmasında ihracattaki güçlü büyüme ile döviz kurları ve enflasyondaki hareketlenme etkili oldu. İSO 500’ün üretimden satışlarında bundan daha yüksek oranlı artışların son olarak 1992-1997 dönemindeki yüksek enflasyon ortamında gerçekleştiği görüldü. Yıllık artış oranları o yıllarda da yüzde 78 ile yüzde 112 aralığında seyretmişti. İSO 500’ün ihracatı da yüzde 33,9’luk artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. İhracat artışı, Türkiye genelinin 1,1 puan üzerinde gerçekleşti” açıklamasını yaptı. Araştırmaya göre İSO 500’ün 2021’de faaliyet kârı yüzde 139 artarak 342 milyar liraya çıktı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr da yüzde 120’ye yakın artışla 405 milyar liraya sıçradı. İSO 500'ün toplam borçları 881 milyar liradan 1,5 trilyon liraya çıkarak yüzde 71 büyürken, kâr eden kuruluş sayısı 405 oldu. Orta-düşük ve orta-yüksek teknolojilerin payı da yüzde 53’lerden yüzde 60’lara yükseldi. AR-GE harcamaları yüzde 44 artışla 9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. İSO 500’ün istihdamı da 2021’de yüzde 5,6 artarak 757 bin 24 kişiye yükseldi. Ödenen maaş ve ücretlerdeki artış ise yüzde 33 oldu.