Türkiye Gazetesi

Yeni ayın ilk gününde altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları Haziran ayının ilk gününe düşüşle başladı. 980 TL’ye kadar dayanan gram altın 960 liraya kadar düştü. Çeyrek altında düşüş sürüyor. Peki 1 Haziran 2022 Çarşamba günü güncel altın fiyatları ne kadar? Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve anlık altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA İBRE TERSİNE DÖNDÜ

Altın fiyatları 1 Haziran Çarşamba gününe aşağı yönlü başladı. Düşüşlerin baş gösterdiği yeni ayın ilk gününde gram altın ve çeyrek altın fiyatında düşüşler yaşanıyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haziran ayında altın fiyatlarının yükseleceğini ancak düşüşlerinde görüleceğini belirtmişti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 969,39 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 968,61 lira satış fiyatı 968,76 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.381,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.300,00 TL satış fiyatı 6.371,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.202,00 TL'den yapan yarım altın, 3.155,00 TL alış 3.197,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.601,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Haziran itibariyle 1.578,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.598,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.306,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.377,00 TL

İslam Memiş’ten altın fiyatları için ‘yeni rekor’ uyarısı: Bu seviyeleri aşarsa durdurulamaz Dünya genelinde artan yüksek enflasyon oranları ve jeopolitik gerginlik piyasaları baskıladı. İç piyasaların beklediği süper bono ile altın ve dolar kurunun düşüp düşmeyeceği ise merak konusu oldu. Finans analisti Hatice Kolçak gram altının 980 liraya kadar dayandığını belirterek “Gram altın 1000 liraya hızlı ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altındaki düşüşlerin geçici olduğunu belirterek gram altın için yeni rekor uyarısında bulundu. Peki gram altın ne kadar? Gram altın yükselecek mi, düşecek mi?

İslam Memiş ‘Sürpriz olmamalı’ diyerek gram altın için öngörüsünü açıkladı: Bu seviyelere kadar bekleyin Yeni haftanın ilk gününde yükselişe geçen gram altın 980 lira seviyelerine kadar yükseldi. Gram altın fiyatındaki yükselişlere dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara dikkat çeken tavsiyelerde bulundu. Gram altın için 1200 TL ve 1450 lira seviyeleri konusundaki öngörülerinin devam ettiğini vurgulayan İslam Memiş, gram altındaki yükselişleri takip etmek için dolar kurunun takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Peki gram altın yükseldi mi? Gram altın için en uygun alım-satım fırsatı ne zaman?

‘Altın ve Bitcoin Krizde Paranızı Korur Mu?’ sorusuna uzman isimden çarpıcı yorum: Bu fikir çok tehlikeli Kripto paralar yeni haftaya toparlanmayla başladı. Bitcoin tekrardan 30 bin doların üstüne çıktı. Dünya genelinde artan kripto para kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yunanistan eski Maliye Bakanı ve MeRA25 Genel Sekreteri Yanis Varoufakis, “ Bitcoin gibi ‘Oligarşik’ tanımı gereği kripto para birimlerinin, geleneksel para biriminin yerini alacağını inanmıyorum. Olmamalı, olamaz ve olsaydı bir kabus olurdu.” diyerek bu artışı desteklemediğini belirtti.