Türkiye Gazetesi

Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi. Konutta kullanılan doğal gaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Böylece konutta kullanılan doğal gaza yüzde 30, sanayi abonelerine yüzde 40 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 17 zam yapılmış oldu.

Elektriğe zam geldi! İşte konut ve sanayi aboneleri için yeni tarife Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere tarifelerinin belirlenmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

Doğal gaza zam geldi! Konut ve sanayi aboneleri için yeni tarife belli oldu Doğal gazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belli oldu.

Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor: Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi aşacak Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, katıldığı canlı yayında un fiyatları üzerindeki TMO'nun sınırlamasının yarından itibaren kalkacağını, bu gelişmeyle çuvalı 260 TL olan unun artık mevcut piyasa fiyatları göz önüne alındığında kaba bir hesapla 400 TL civarında satılacağını söyledi. Söz konusu zammın ardından ekmek fiyatlarının 5 TL'yi geçeceği öngörülüyor.