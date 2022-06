Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği tarafından desteklenen İşte Kadın Derneği, Macaristan JOL-LET Derneği ile Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ortaklığıyla yürütülen “Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım” projesinin zirve toplantısı İstanbul’da yapıldı. Projede temel hedef, kadınların ücretsiz emeğinin farkına varılması ve ücretli emeğe dönüştürülmesi oldu. Projenin Türkiye’de istihdam ve sosyal politika üzerinde olumlu bir etki oluşturması hedefleniyor.



Zirveye video konferansla katılan İşte Kadın Derneği Başkanı Gülhan Akyazı, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Vekili Fatma Çınar da hedeflerinin, projeyle tarihte bir iz bırakacak, kadınların gerçekten hayatlarını değiştirecek ve onları olumlu etkileyecek bir politika önerisi sunmak olduğunun altını çizdi. Ekonomi Müdürü’müz Canan Eraslan da bir konuşma yaparak şunları söyledi: Kadına pozitif ayrımcılık son dönemin önemli unsurlarından biri. Fakat ben ayrımcılığın her türüne karşıyım. Aslına bakarsanız biz hakkımız olan ama yavaş yavaş elimizden alınan hakların iadesini alıyoruz. Türk toplumu anaerkil bir toplum. Annelerin sözü geçer evlerde. Bunun genele yayılması lazım. Dünyada beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz her şey aslında kadının yetiştirdiği insanlarla oluyor. Diktatörü de bir kadın yetiştiriyor, demokratı da; sanatçıyı da bir anne yetiştiriyor. Onun için her alanda bir izimiz var. Ben haberlerde kadının başarısını içeren haberleri yazmak istemiyorum. Çünkü kadın her işin üstesinde geliyor ve çok daha iyisini yapıyor. Sadece gölge olmayın yeter. İHA





Ekonomi Müdürü’müz Canan Eraslan