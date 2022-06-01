Türkiye Gazetesi

Dünya üzerinde etki alanı artmaya başlayan ve hızlı yükselişinin ardından bir süredir değer kaybı ile kullanıcılarının muzdarip olduğu kripto para piyasasında, Türk kullanıcıları endişelendiren bir gelişme yaşandı. İddialara göre; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para borsasında, hiçbir gerekçe gösterilmeden kullanıcıların hesapları kapatılıyor, paralarına el konuluyor. Konuya ilişkin şikayetlerin artması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

TRT Haber'de yer alan habere göre; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para borsasında "Hesabınız alım satım işlemine kapatılmıştır" uyarısı ile karşılaşanların sayısı her geçen gün artıyor.

Mağdurlardan Yusuf Balcı, "Geçen sene şubat ayından mayıs ayına kadar işlemler yapıyorduk. Para yatırma, çekme, alım satım yapıyorduk. Hiç sıkıntı yoktu derken mayıs ayında birden hesabımızı kapattılar" dedi.

Ortada hukuki bir sürecin olmadığını belirten Avukat Derya Özyurt şunları söyledi:

"Burada parayı yatırdıktan sonra, paranın miktarı üçe, dörde katlandığında siz sisteme girip paranızı nakite çevirmek, geri almak istiyorsunuz. Ama sistem bir bloke gösteriyor. Firmayla irtibata geçtiğinizde firma size paranızın savcılık kararıyla el konulduğunu, bu nedenle paranızı size ödenemeyeceğini bildiriyor. Ortada ne bir savcılık kararı var ne de hukuki bir süreç var."

'TEHDİT EDİP PARAMIZA EL KOYDULAR'

Komisyonsuz işlemle müşteri çekiyorlar. Kurdukları referans sistemi sayesinde arkadaşlarını borsaya davet etmeye teşvik ediyorlar. Böylece kullanıcı sayıları da sisteme giren para da her geçen gün artıyor.

Mağdur Eren Yıldırım ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben arkadaşlarımı tabiiki de bu borsaya yönlendirdim. Komisyonsuz işlem vaat ediyorlardı. Fakat daha sonrasında benim ve arkadaşlarımın organize olarak iş yaptığını, organize suç örgütlüğü gibi alakası olmayan suçlamalarla, ithamlarla bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyip paramıza el koydular."

PARASINI ÇEKEMEYENLER NE YAPACAK?

Yeni bir Thodex vakası yaşamaktan korkan yatırımcılar şikayetçi oldu. Bunun üzerine söz konusu kripto para borsası hakkında soruşturma başlatıldı.

Avukat Özyurt, mağdur olan vatandaşların bulundukları ikametlerin olduğu yerdeki cumhuriyet başsavcılıklarına başvurarak nitelikli dolandırıcılıktan, güveni kötüye kullanma suçundan başvurularda bulunabileceklerini söyledi.

Thodex davasında şoke eden savunma: Asıl mağdur biziz Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex’in kurucusu firari sanık Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan Faruk Fatih Özer’in abisi, kardeşinin yurt dışına çıktığını haberlerden öğrendiğini söyleyerek, “Dosyada mağdur olarak bulunan kişiler gerçek mağdurlar değildir. Burada mağdur olan Thodex ailesi ve Özer ailesidir. Babam zararları gideriyor. İyi niyetimiz ortadadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi. Özer’in kız kardeşi ise, mağdurların zararını gidermek için maddi gücünün olmadığını söyledi.

Milyonluk vurgun yapan Thodex CEO’su Faruk Fatih Özer'in dolandırıldığı ortaya çıktı Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından biri olan Thodex kripto para vurgunundan sonra yurt dışına kaçan Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2017 yılında dolandırıldığı ortaya çıktı. Özer’in “kullanıcım paramı çaldı” diyerek şikayette bulunduğu davalının ise “Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız” dediği iddia edildi. 40 bin 540 yıla kadar hapsi istenen Özer’in hala sürdüğü öğrenilen davada 595 bin lira dolandırıldığı belirtildi.

Thodex'in firari CEO'su Özer etkin pişmanlık istedi Kripto para borsası Thodex’e ilişkin hazırlanan iddianamede, sistemin kurucusu firari Fatih Faruk Özer’in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla müştekilerin zararlarını karşıladıklarını gösteren banka dekontlarını sunduğu öğrenildi.

Thodex iddianamesi kabul edildi! 356 milyon TL'yi böyle kaçırmışlar Thodex soruşturması kapsamında firari Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu 21 kişi hakkında 12 bin 164 yıldan 40 bin 564 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Thodex sisteminin işleyişi, 356 milyon liralık varlığın nasıl çekildiği de anlatıldı.