Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban hisse vekâlet bedellerini açıkladı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, 2022 yılı yurt dışı kurban hisse bedelini 1.590 TL, yurt içinde ise 2.590 TL olarak belirlediklerini ilan etti.

Yurt dışında Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan’da kurban kesimleri gerçekleştirilecek. Konu hakkında açıklamada bulunan Mahmut Kemal Aydın "Hayırseverlerin vacip kurban, adak kurbanı, akika, şükür hayvanı ve ölmüş yakınları için verecekleri kurban vekâletlerini, Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan’da İslami usullere uygun keserek, elde edilen etleri bu ülkelerdeki yetim, fakir ve ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştıracağız" dedi.

27 NOKTADA KESİLECEK

Yurt içindeki kesimlere değinen Aydın "Hayırseverlerin yurt içinde kesilmesi şartı ile vekâleten bağışladıkları kurbanlar, 27 noktada kesilerek öğrenci yurtlarında barınan binlerce öğrenciye sarf edilecek. Yurt içi ve yurt dışı kurban kesim videoları bağışçılara gönderilecek" dedi. Aydın, kurbanlarını vekâleten İhlas Vakfına bağışlayan hayırseverlerin kurban vekâletinin alınmasında ve kesim esnasında vekâlet sahibinin isminin okunarak kasaba vekâlet verilmesine ve diğer hususlara çok hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Hayırseverlerin ihlasvakfi.org.tr adresine girerek online kurban vekâletlerini 4 taksite kadar verebileceklerini belirten Aydın, İhlas Vakfının +90 212 451 49 00 çağrı merkezi numarasını da arayarak vekâlet işlemlerini yapabileceklerini açıkladı.

İhlas Koleji öğrencileri MUN Advanced'22'de İhlas Koleji, bu yıl ilki düzenlenen Boğaziçi MUN Advanced’22 Model Birleşmiş Milletler Konferansı etkinliğinde (1st Bosphorus Advanced Model United Nations Turkey) beş öğrencisiyle temsil edildi.