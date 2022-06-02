Türkiye Gazetesi

Kaan ZENGİNLİ - BAKÜ

Uluslararası Hazar Petrol ve Gaz Fuarı önceki gün Azerbaycan’ın Bakü şehrinde gerçekleşti. Fuarda konuşan SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Türkiye’nin enerji alanında hayata geçirdiği yatırımlarla küresel çapta HUB hâline geldiğini belirtti.

Yeni dünya düzeninde enerji yatırımlarının büyük önem taşıdığına değinen Gahramanov "Yeni dünyada Türkiye’nin rolü çok büyük olacak. Değişen dünyada Türkiye’nin yeri çok büyük olacak. Türkiye son yıllarda önemli işlere imza attı. Gaz kaynaklarını artırdı, yeni yatırımlar yaptı. LNG terminalleri, yeni gaz boru hatları, yeni gaz depoları inşa etti. Bu Türkiye’yi uluslararası alanda önemli bir noktaya taşıdı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye bir enerji ‘HUB’ı hâline geldi. Ama bunu devam ettirmek önemli, bunun içinde önemli işlere imza atıyor. Ayrıca Karadeniz’de keşfedilen gaz rezervi çok kritik… Bunların tamamına baktığımızda Türkiye enerji alanındaki rolü daha da kuvvetlenecek" diye konuştu.

KARADENİZ KEŞFİ ÇOK ÖNEMLİ

Karadeniz’de keşfedilen gazın yalnızca Türkiye’nin tüketimi için değil, dünya sahnesinde elini güçlü hâle getireceğini de söyleyen Gahramanov "Bu bir güçtür. Çıkarılması ve pazara sunulması zaman alsa da masada sözünüz daha geçerli olacaktır" dedi. Gahramanov ayrıca Türkiye’ye verdikleri gazın fiyatlarının dünya piyasalarına verilenin çok altında olduğunu da sözlerine ekledi.

AKIŞ YENİ YATIRIMLARLA ARTABİLİR

TANAP’tan gerçekleşen akışın yıllık 16 milyar metreküp olduğunu söyleyen Gahramanov "Bunun 31 milyar metreküpe çıkması için yeni yatırımlar gerekiyor. Bugün başlanılsa bile 3-4 yılı bulacaktır. Ancak bu süre daha da kısaltılabilir. Bugün 16 milyar metreküpün 10 milyar metreküpü Avrupa’ya, 6 milyar metreküpü Türkiye’ye veriliyor. Projenin yapılırken maksimum kapasitesi 31 milyar metreküp. Kısa vadede artırımlar olacaktır ama fiziki yatırımlar gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YATIRIMLARIMIZI ARTIRACAĞIZ

Türkiye’de yatırımları artıracaklarını da söyleyen Gahramanov "Türkiye’de yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Örneğin Petkim’i aldık ama sadece almakla kalmadık, her yıl 100 milyon dolar yatırım yapıyoruz. Kapasite artırdık. İşler kötü gitmiyor, pozitif bakıyoruz. Bunu daha da yükselteceğiz. Çünkü Türkiye’ye güvenimiz tam” dedi. Tüm dünyada küresel bir enerji krizi olduğunu Türkiye’nin de bundan etkilendiğini söyleyen Gahramanov “Türkiye’de enerji fiyatları artıyor ama şunu da unutmamak lazım. Şayet TANAP olmasaydı, LNG terminalleri, depo yatırımları ve yeni boru hatları olmasaydı ne olurdu? Şimdi fiyatların yüksek olduğundan şikâyet ediliyor Türkiye'de ama bu yatırımlar olmasaydı fiyatları çok ciddi artardı" açıklamasında bulundu.

YENİ SEKTÖRLERE GİRECEĞİZ

Kimyada yeni ürünler geliştirdiklerini de belirten Gahramanov "Petro kimya alanında dört-beş yeni projemiz var. Farklı alanlarda yeni yatırımlar var. Mobilya, beyaz eşya, plastik ürünler ve madencilik sektörü ile çalışacağız. Ortaklık da olabilir. Kendimiz de yapabiliriz. Örneğin Kayseri Sanayi Odasından bize geldiler ve bizim Almanya’ya ihraç ettiğimiz bir ürünü bizden istediler. Biz de onlarla ortak olarak sünger üretimi yapmayı düşünüyoruz" dedi.

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