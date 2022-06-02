Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmalar tamamlanırken, taslak dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Dün Meclis’te basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna, “3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak” cevabını veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, öğleden sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile birlikte taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

ÜÇ AYRI ALTERNATİF

Ek göstergenin getireceği maliyet de dikkate alınarak üç ayrı alternatif oluşturulduğu, son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği ve düzenlemenin kısa sürede içerisinde Meclis’e geleceği öğrenildi. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri olmak üzere dört meslek grubunu kapsayacak bir düzenleme üzerinde durulduğu belirtilirken, memur sendikaları sürecin başından itibaren, bütün memurların kapsama alınmasını talep ediyor.

1234 LİRALIK ARTIŞ

Düzenleme hayata geçtiğinde, 30 yıl hizmet süresi üzerinden hesaplandığında, kapsama giren memurların emekli aylıklarında yaklaşık 1.234 lira artış oluşacak. Emekli ikramiyelerinde de öğretmen, polis ve din görevlileri için 44 bin 499 lira, hemşireler için ise 50 bin 200 lira fark oluşacak.

3600 ek gösterge konusunda Memur-Sen ile hükûmet arasında Mayıs ayında yapılacağı duyurulan üçüncü toplantı son anda ertelenmişti. Cumhurbaşkanı’na sunulan çalışmayla ilgili olarak memurlarla son defa bir araya gelinebileceği ifade ediliyor.

3600 ek göstergede bütçe çalışması bitti, kapsam belirlendi Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Çalışma Bakanı Bilgin ve Hazine Bakanı Nebati'nin saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.