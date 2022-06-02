Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un en uzak köşelerinde bile arsa payının, konut maliyetinin yüzde 60'ına kadar çıktığını, merkeze doğru gelindikçe yüzde 75- 80'lfge ulaştığını ifade etti ve konut arzının artırılarak kiraların düşmesini sağlayacak 5 öneri paylaştı.

1- İstanbul'da özellikle ilçe belediyeleri yeni konutlar için arsa üretmeli. Bu, beton ve demir fiyatından çok daha önemli. Daha çok arsa üretiyor olmalıyız.

2- Belediyeler imar konusunda hızlı ve etkin çalışmalı.

3- Belediyeler maliyet artırıcı yaklaşımları gündemden kaldırmalı, şu anda ticari imarı olan parseller hızla ticari/konuta dönüştürülmeli.

4- İş merkezi gibi büyük ticari alanların önemli bir bölümü pandemiye bağlı olarak kullanım dışı kaldı.Bu alanların belli bir kısmının konuta dönüştürülmesi için uygulamaların önü açılmalı.

5- Bir üyemiz teklif etti: Bir emsal var, 50 bin metrekarelik inşaat yapılacak. Orada yüzde 10 fazla imar verin, oradaki gelir artışıyla sizin göstereceğiniz yerde sosyal konut inşa edeyim. 1’e 2 değil. Sadece yüzde 10. Aksi hâlde şehir boğulur.

Bakan Kurum açıkladı: Kira artışlarına düzenleme geliyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kira artışları TÜFE’ye endeksli yapılmak zorunda" diyerek dört bakanlığın çalıştığını ve 10 gün içinde çalışmayı Meclis'e göndereceklerini belirtti.

Bakan Bozdağ'dan yeni kira düzenlemesine ilişkin açıklama Son dönemde giderek artan fahiş kiralara karşı hükümet harekete geçti. Kira düzenlemesi miktar üzerinden değil oran üzerinden belirlenecek. Düzenlemede son aşamaya gelindiğini ifade eden Adalet Bakanı Bozdağ, "Bu, geçici bir düzenleme olacaktır, altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil, geçici bir düzenleme yapacağız." dedi.