Türkiye Gazetesi

C. Fırat Aydoğmuş ANKARA

Tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye, bu çerçevede sertifikalı tohum ve damızlık hayvan üretimini de hızlandırdı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Kocabay, TİGEM’in 17 işletme ve 3 milyon 270 bin dekar arazi üzerinde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, 24 çeşit buğday, altı çeşit arpa, üç çeşit tritikale ve bir çeşit yulaf olmak üzere 34 çeşit sertifikalı hububat tohumu ürettiklerini söyledi.

2021’de 135 bin ton tohumu çiftçiyle buluşturduklarını ifade eden Kocabay "2022’de ülkemiz çiftçilerine 200 bin ton sertifikalı hububat tohumu satışı hedeflendi. İşletmelerimizde 2009’da 210 bin dekar olan sulu tarım arazimiz 4 kattan fazla artışla 2021’de 940 bin dekara çıkarıldı. Hâlihazırda, 2021’de başlatılan ve devam eden yatırımlarla Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 105 bin dekar ve Karacabey Tarım İşletmesinde 5 bin dekar olmak üzere toplam 110 bin dekar arazinin 2023’te sulamaya açılması hedeflenerek kuruluşumuzun toplam sulu tarım arazisi miktarının 1 milyon 50 bin dekara çıkarılması planlandı" dedi.

14 işletmede 6 ırkla damızlık sığır yetiştiriciliği yapıldığını ifade eden Kocabay, ayrıca TİGEM’in damızlık sığır varlığının son 10 yılda 17 binden 30 bin başa çıkarıldığını, 2022’de 33 bin başa çıkarılmasının hedeflendiğini, 2010 -2021 yılları yatırımlarıyla 103 bin baş olan damızlık koyun varlığının da 225 bin başa çıkarıldığını kaydetti.

Tarihi küpte bulunmuştu! Ekimi yapılan 7 bin yıllık tohumdan müjdeli haber Kayseri'nin Kültepe ilçesindeki bulunan küplerden birinin içinden buğday tanesi çıkmıştı. Yine Muğla'nın Marmaris ilçesindeki arkeolojik kazılarda çıkarılan bir küpte de 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumu bulunmuş ve üretim için çalışmalar başlamıştı.