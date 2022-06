Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde artan kırmızı et fiyatlarıyla birlikte yetkililer duruma çözüm için besiciye destek sağlayarak tüketiciye ucuz et sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Tüketicinin ucuz et alabilmesi, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi amacıyla besiciye verilen destek uzatıldı.

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Buna göre, ramazan ayını kapsayan 2 Nisan-1 Mayıs dönemine yönelik destekleme uygulamasında değişikliğe gidilerek, düzenlemedeki "2022 yılı ramazan ayı için" ibaresi kaldırıldı. Böylece, 2 Nisan'dan itibaren geçerli düzenlemeyle destekleme uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek.

Uygulamayla birlikte tüketicilere ucuz et sağlanması, besici ve tüketicinin korunması, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi hedefleniyor. ESK, yetiştiricilere sığır başına 2 bin 500 lira destek sağlıyor.

