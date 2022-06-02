Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 2 Haziran 2022 güncel dolar kuru…

Türkiye Gazetesi

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar merak ediliyor? Dolar/TL 16,45 seviyelerinden işlem görüyor. İşte, 2 Haziran 2022 güncel döviz kurları…

Kaynak: AA

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