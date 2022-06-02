Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 16,45 seviyelerinde işlem görüyor.
Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,9 altında 16,2192'den tamamladı.
2 HAZİRAN GÜNCEL DÖVİZ KURU
İstanbul serbest piyasada dolar 16,4430 liradan, euro 17,5260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 16,4410 liradan alınan dolar 16,4430 liradan satılıyor. 17,5240 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,5260 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 16,4210 lira, euronun satış fiyatı ise 17,5230 lira olmuştu.
ANALİSTLERDEN ZİRVE UYARISI
Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan verilerin enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceğine işaret etmesinin dolar endeksindeki aşağı yönlü seyri desteklediğini ifade etti.
Şimdilik geri plana atılsa da enflasyon ve büyüme odaklı kaygıların tam olarak giderilememesinin, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının sürmesine neden olduğunu aktaran analistler, bu hafta ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporu, Avro Bölgesi'nde enflasyon, yurt içinde büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin döviz piyasalarının seyrinde belirleyici olabileceğini söyledi.
Doları olanlar dikkat! İslam Memiş ‘Erdoğan açıklayacak’ diyerek uyardı: Dolar bu zamanda düşecek Dolar kurundaki yükseliş yeni ayın ilk gününde de sürüyor. Dolardaki yükselişleri dikkate alarak açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haziran ayının ilk haftasında yeni bir ekonomik paketin açıklanacağını belirtti. Açıklanan paketin dolarda düşüşe neden olacağını söyleyen İslam Memiş, yatırımcıları uyararak kritik rakamları açıkladı.
İslam Memiş ‘dolardan çok daha fazla kazandıracak’ diyerek yeni yatırım aracını açıkladı Piyasalarda Haziran yoğunluğu başladı. Gram ve dolar kurunda ataklar başlarken Euro’da dikkat çeken bir yükseliş söz konusu. Haziran aylarında gram altının yükseleceğini ve Temmuz ayında pik yapacağını belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Euro için çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Euro’nun kazandırma sürecine girdiğini ve dolara oranla daha fazla kazandıracağının altını çizen İslam Memiş, ‘Çok kazanacaklar’ diyerek kritik tarihi açıkladı.