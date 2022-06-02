Türkiye Gazetesi

Brent petroldeki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. “Akaryakıt fiyatlarına zam mı?” geldi sorusu araç sahipleri tarafından araştırılıyor. “Benzin zammı ne zaman?” olacağını merak eden vatandaşlar “Benzin zammı ne kadar?” diye aramalar yapıyor. Son bir hafta içinde 2 kez zam gelen akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3. kez kallavi bir zam geldi. Gelen zamla birlikte benzinin litresi 1 lira 22 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 49 kuruş arttı. Peki güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Benzine gelen 1 lira 22 kuruş zamdan sonra İstanbul’da 25.01’den satılan benzinin litresi 26.23’e yükseldi. Benzin fiyatı Ankara’da ve İzmir’de 25.13'ten 26.35'e yükseldi. Bu zamla birlikte son 7 ayda benzine yüzde 200 zam yapıldı. Bugünkü zamla birlikte benzine son bir haftada 3 kez zam yapıldı. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmiş 28 Mayıs’ta ise benzinin litresine 70 kuruş motorine ise 97 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Bugünkü zamla birlikte son bir haftada 3 lira 37 kuruş, motorine ise 3 lira 84 kuruş zam yapıldı.

2 HAZİRAN 2022 İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26.23 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26.24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25.94 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.96 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 26.34 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26.05 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 26.35 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26.05 TL

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine bir zam daha geliyor (1 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları) AB ülkelerinin Rus petrolüne uyguladığı zam sonrası Brent petrol yükselişe geçerek 120 dolara kadar çıktı. Brent petroldeki bu yükseliş ise akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluşturmuştu. Beklenen zam haberi de geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1,22 kuruş. Motorinin litresine 1,49 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Benzine ne kadar zam gelecek? Motorine zam geliyor mu? 1 Haziran 2022 benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL?