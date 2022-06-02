Türkiye Gazetesi

Yaz mevsiminin gelmesiyle birliklikte düğün sezonu açıldı ve düğünler yapılmaya başlandı. Düğünlerin olmazsa olmazı altın ise en çok merak edilenler arasında. 1 Haziran'da gram altın güne değer kaybıyla başlamış ve 968 lira seviyesinde işlem görmüştü. Ons altının fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ise kapanışı 969.1 ile yapmıştı. Geçtiğimiz hafta düşüşe geçen altın bugün itibarı ile yükselişe geçti. Vatandaşlar, yatırımcılar ve ekonomi takipçilerinin en çok merak ettikleri arasında altın fiyatları var.

Ayrıca Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haziran ayında altın fiyatlarının yükseleceğini ancak düşüşlerinde görüleceğini belirtmişti. Peki altın ne zaman yükselecek? Altın düşecek mi? Bugün altında fiyatlar düşer mi yükselir mi ? Şu an altın bozdurmak mantıklı mı ? 2022 yılında altın fiyatları ne olur? İşte 2 Haziran

Geçtiğimiz haftalarda dikey yönlü hareketliliği ile dikkatleri çeken altın düne kadara yatay yönde ilerlerken 2 Haziran yani bugün itibarı ile altın fiyatlarında dikey yönlü bir hareketlilik başladı.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Gram altında ise alış fiyatı 974,51 TL olurken satışı ise 974,65 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altının alış fiyatı 1.565,44 TL olurken satış ise 1.601,20 TL üzerinden gerçekleşiyor.

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Yarım altının alış fiyatı 3.121,11 Tl olurken satış fiyatı ise 3.202,41 TL.

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

6.457, 46 TL üzerinden alış yapılan tam altının satış fiyatı ise 6.620,26 TL üzerinden yapılıyor.

İslam Memiş dolar ve altın fiyatları için yeni rakamları açıkladı: Düşüşlere hazır olun Haziran ayının ilk gününe altın fiyatları düşüşle başladı. Dolar kuru ise yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların kafası ise karışık, Haziran ayını ‘Bekleme ayı’ olarak değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve dolar için kritik eşiği açıkladı. “Korku ve panlikle hareket etmeyin” diyen İslam Memiş, gram altın için öngörüsünü yenilerken dolar kurunun düşüş tarihini açıkladı. Peki altın fiyatları düşecek mi? Dolar kurunda son durum ne?

Altın fiyatlarında düşüş başladı! Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 1 Haziran 2022 altın fiyatları Yeni ayın ilk günü olan 1 Haziran 2022 Çarşamba günü güncel ve anlık altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yaz aylarıyla birlikte düğün sezonu başladı. Vatandaşlar ise çeyrek altın, gram altın, tam altın ve cumhuriyet altının fiyatını araştırmaya başladı. Yeni ayın ilk gününe altın fiyatları düşüşle başladı. 980 liraya kadar yükselen gram altın 960 liraya kadar düştü. Çeyrek altın ise tekrardan 1560 TL’nin altına geriledi. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? Tam, yarım, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 1 Haziran 2022 Çarşamba günü güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları için kritik rakamları duyurdular: ‘Altın kolayca bu seviyelerin altına düşebilir’ Altın fiyatları dolar endeksinin yükselmesi ve ABD tahvil getirilerindeki artışın olumsuz etkileri ile dalgalı bir seyre girdi. Gram altın 980 liraya kadar dayandı. Yatırımcılar ise altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. ‘Altın kolayca bu seviyelerin altına düşebilir.’ diyen analistler, , sarı metal için kritik rakamı açıklayarak, “Yeniden pozisyon alınması, altını kolayca 1.840 dolara ve ardından 1.800 doların hemen altına düşmeye zorlayabilir” dediler.