Türkiye Gazetesi

Sıfır ve ikinci el arabalara bir zam daha geldi. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre sıfır otomobillere yüzde 4 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Artan taleple birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında da yüzde 25 zam bekleniyor.

SIFIR ARAÇLARA YÜZDE 10 ZAM

Bloomberg HT'nin otomotiv sektöründen derlediği bilgilere göre, sıfır otomobillere yüzde 4 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Bazı markalar zammı geçen hafta fiyatlarına yansıtırken, bazı markalar da 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde fiyatlarında artış yaptı.

Ocak ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile binek otomobillerde motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller için uygulanmakta olan ÖTV tarifesi yeni matrah grupları açılmak ve yeni oranlar belirlenmek suretiyle yeniden oluşturulmuştu.

'İKİNCİ ELDE FİYATLAR YÜZDE 25 ARTACAK'

Artan fiyatlar sebebiyle piyasada ikinci el araç bulmakta zorlanıldığını söyleyen sektör temsilcileri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ikinci el otomobil alacaklara önemli uyarılarda bulundu.

Sıfır araç üretim ve tedariğindeki sorunlardan dolayı ikinci el araca talebin arttığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, orta segment ikinci el bir aracın şu anda 300-350 bin TL aralığında olduğunu belirterek, “Bundan sonra da fiyatlar yüzde 25 oranında artacak. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlarımıza, fiyat artışının devam edeceğini öngördüğümüz için bir an önce araç almalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca araç alırken de herhangi bir sıkıntı ya da dolandırıcılık yaşamamaları için yetki belgesi olan kurumsal firmaları ve yapıları tercih etmeleri gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Araç alacaklar dikkat! Otomotiv sektörü bu yıl daha kötü olacak Otomotiv sektöründe yaşanan birçok sorun nedeniyle bu yıl kötü geçeceği öngörülüyor. ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt konuya ilişkin “Bu yıl geçen yılı yakalamak büyük başarı olacak” ifadelerini kullandı.

Otomotiv küresel krizde tüm dikkatler Türkiye’de OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp “Türkiye’de otomotiv yedek parça konusunda bulunabilirlik ve çeşitlilik her geçen gün artıyor. Stok seviyelerimiz de geçen yıla göre oldukça yüksek” dedi.