Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) yönetimi ve işletilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla verilen teklif ile uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye çekilmesi ve İstanbul’un önde gelen uluslararası bir finans merkezi hâline getirilmesinin hedefleniyor.

YILDA 9 MİLYAR DOLAR KATKI

İFM’de gösterilecek faaliyetlerle, Türkiye’nin toplam finansal ihracatının 3 kat artması, 15 yıl içinde GSYH’ye yapacağı katkının 129 milyar dolar olması, böylelikle ekonomiye yıllık ortalama 9 milyar dolar katkı sunması bekleniyor.

İFM’nin Türkiye’deki iş gücüne 15 yıl içinde 102 bin ek istihdam sağlanması ve bu sayının 27 bininin doğrudan İFM içinde Türkiye’de yeni faaliyete geçecek olan finansal kuruluşlarda çalışması öngörülüyor.

SÜPER TEŞVİK VE VERGİ MUAFİYETİ

İFM’de faaliyet gösterecek finans kuruluşlarına yönelik istisnalar da uluslararası muadillerine benzer şekilde olacak. Buna göre, faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecek. Geçici madde ile sağlanan ilave muafiyet ile yüzde 75 oranı kurumların 2022 ve 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarında yüzde 100 olarak uygulanacak. Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden 5 yıl süreyle istisna tutulacak.

İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışından en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı, yurt dışında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilere ise yüzde 80’i gelir vergisinden istisna olacak. İFM, 20 yıl süre ile Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından yönetilecek.

İstanbul Finans Merkezi'nde taslak hazır: Süper teşvikler geliyor Türkiye'nin ekonomi ve finans alanındaki önemli projelerinden biri olan İstanbul Finans Merkezi’nin kuruluşu ve yönetimi hakkındaki taslak çalışmalarında sona gelindi. Kısa sürede TBMM’ye sunulacak teklifle İFM’de faaliyet gösterecek finans kuruluşlarına süper teşvikler getirilecek. Yatırımcılara da birçok alanda vergi muafiyeti sağlanacak.