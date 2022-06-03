Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Invest İnşaat, İstanbul Sarıyer-Ayazağa bölgesindeki üçüncü projesi Investvadi’yi satışa çıkardı. 444 bağımsız birimden oluşan projede 210 konut, 7 villa, alışveriş caddesi içinde 25 dükkân ve 202 daireli rezidans blok yer alıyor. Sanayi alanı dönüşümü olarak yüzde 1 KDV avantajına sahip projenin 18 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, projede yabancıya satış yapılmayacağını söyledi. 42 bin müşterileri olduğuna işaret eden Uçar, bunların 1.000 tanesinin kendilerinden konut alabilecek durumda olduğunu söyledi. Uçar "Bizi takip eden müşteriler varken yabancıya satmamız doğru değil. İki haftada projenin yüzde 29’u satıldı" dedi.

2,3 MİLYAR TL YATIRIM

Investvadi’yi 2,3 milyar TL yatırımla geliştirdiklerini anlatan Bahattin Uçar, 444 bağımsız birimin yarıya yakınını satmayıp ticari olarak işleteceklerini söyledi. Arsanın da hissedarı olduklarını ve projeden 5 milyar TL ciro hedeflediklerini kaydeden Uçar "İnşa çalışmalarına başladığımız projenin sözleşmesinde 24 ayda teslim etmeyi taahhüt ediyoruz ancak 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedeflemekteyiz. Bugüne dek tüm projelerimizde olduğu gibi Investvadi projemizi de söz verdiğimiz tarihten önce teslim etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

200 BİN TL’Yİ AŞABİLİR

Lansman dönemine özel olarak konutların metrekare satış fiyatını 87 bin TL’den başlattıklarını belirten Uçar "Önümüzdeki birkaç gün içinde fiyatları güncelleyerek satışları tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Uçar, proje tamamlandıktan sonra metrekare fiyatlarının 200 bin TL’yi aşabileceğini söyledi.

Uçar "Sarıyer-Ayazağa aksında yer alan Vadi bölgesi bizler için son derece kıymetli. Önümüzdeki döneme ilişkin yatırımlarımızın bir bölümünü de bu bölge çevresinde geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

1+1'DEN 5+1'E KADAR DAİRELER

Investvadi’de 1+1’den 5+1’e kadar konut seçeneği sunuluyor. Dairelerin büyüklüğü 73 metrekare ile 486 metrekare arasında değişiyor. Geniş bahçe kullanımına sahip 7 villanın yer aldığı projede ayrıca 5 yıldızlı otel işletmesi konseptiyle hizmet verecek 202 daireli bir rezidans bloku yer alıyor.

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