Türkiye Gazetesi

Türkiye, Ukrayna'daki tahıl stoklarının güvenli şekilde küresel pazarlara ulaşmasını sağlamak amacıyla Rusya, Ukrayna ve BM yetkilileri ile yürüttüğü müzakereler sonucunda ‘tahıl koridoru’nun işleyişine ilişkin BM çatısı altında yol haritası hazırladı. Önümüzdeki günlerde tüm tarafların İstanbul'da bir araya gelerek yol haritasının detaylarını ele alması bekleniyor.

20 MİLYON TON BEKLENTİSİ

Başta bölgedeki deniz mayınlarının temizliği olmak üzere gemilerin güzergâhı, sigortası, güvenliği, komuta merkezinde yer alacak görevliler gibi konular dörtlü toplantıda değerlendirilecek. Ukrayna ve Rusya'nın da olumlu yaklaştığı mekanizma ile Karadeniz'deki limanların çevresinde mayın temizliği yapılarak tahıl stokunun dış pazarlara güvenli şekilde ulaşması sağlanacak.

İstanbul'da kurulması planlanan merkez aracılığıyla Ukrayna ve Rusya'daki 20 milyon ton tahılın küresel pazarlara sunulması planlanıyor.

Bakanlıktan 'ithal buğday' iddialarına açıklama Hindistan menşeili buğday ithalatı için sosyal medyada yer alan iddialara Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık söz konusu firma tarafından ithalat başvurusu yapıldığını ancak Hint sürmesi hastalığı nedeniyle buğdayın yurda girişine izin verilmediğini duyurdu.