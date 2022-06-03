Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR - MARDİN

Dünyada tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve Çin'in uyguladığı sıkı Covid tedbirleri ile Türkiye mücevherde alternatif olarak öne çıkıyor. Dünyanın en büyük ilk üç mücevher fuarına ev sahipliği yapan Hong Kong'da yaşanan kapanmalar özellikle Türkiye'ye fırsatlar sunuyor.

Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş kendilerinin de Hong Kong'da kurdukları şirketle serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösterdiklerini belirterek "Mücevherde Dubai ve Hong Kong çok önemli iki merkez. Dünyanın en büyük üç mücevher fuarı Hong Kong'da. Son 20- 22 yılda Basell, Las Vegas ve Vicenza'yı solladılar. Ama Covid tedbirleri yüzünden Hong Kong'a turist bile almıyorlar. Hong Kong serbest ticaret bölgesinde şirketimiz olmasına rağmen bizi de almıyorlar. Türkiye'de de benzer serbest bölge oluşursa çok ama çok avantajlı hâle gelir. Dünyada bir numara oluruz. Bu konuyu daha öncede gündeme getirmiştik. Niçin olmadı bilmiyorum ama eğer olursa sektör bundan çok istifade eder" dedi.

HEDEF GLOBAL MARKA OLMAK

Dünya pazarına Hong Kong’daki şirketleri üzerinden açılmayı planladıklarını dile getiren Güzeliş sonrasında İngiltere, Amerika, Hollanda, Avusturya ve Birleşik Arap Emîrliklerinde mağazalarını hizmete geçireceklerini belirtti.

Güzeliş sözlerini şöyle sürdürdü: "2020 yılı itibarıyla yurt dışında Kırgızistan’daki satış noktası ve Moğolistan’da yeni mağazasıyla hizmet vermeye başladık. Perakende mağazalarımızla yurt dışında büyümemizi sürdüreceğiz. Almanya, Birleşik Arap Emîrlikleri, Çin, İsviçre, Romanya ve Arnavutluk’un da aralarında bulunduğu 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ayrıca Haziran 2022’de Irak’ta yeni konsept mağazamızı açacağız. Moğolistan ve Türki Devletler ile de ön anlaşmalar yaptık. İhracat yaptığımız ülkelere yenilerini ekleyerek önümüzdeki yıl, 21 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. En büyük hedefimiz 2030 yılına kadar dünyaca bilinen bir marka olmak."

Yurt içinde de mağazalara yenilerini ekleyeceklerini bildiren Güzeliş, "Yurt içinde 20 mağaza, 5 bayi, 70’e yakın satış noktamız bulunuyor. 2022 yıl sonu hedefimiz; iç piyasada dilediğimiz lokasyonlar olursa 25 mağaza, 10 bayi, 100 satış noktasına ulaşmak. 2020’de yurt içinde, hedef illerimizden Mersin’de ve Kayseri’de birer mağaza açtık. 2021 yılında Sakarya’da, Aydın’da, Giresun’da ve İstanbul Viaport AVM’de olmak üzere franchise mağazalarımız aktif hâle geldi. Yeni mağazalarla 2022'yi 150 milyon TL ciro ile kapatacağız. 2023 hedefimiz ise 250 milyon lira" diye konuştu.

METAVERSE İÇİN 35 MİLYON TL YATIRIM

Metaverse, NFT, blockchain üzerinde çalıştıklarını söyleyen Kerim Güzeliş “Bünyemizdeki çalışma arkadaşlarımız ve danışmanlık aldığımız iş ortaklarımızla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunlar için de önümüzdeki dönem yaklaşık 35 milyon TL’lik bir yatırım planlıyoruz. Bundan böyle bizden ürün alan herkese blokzincir üzerinden kayıt ve NFT'sini vereceğiz" dedi.

100 YILLIK FİRMA OLARAK TESCİL SÜRECİ BAŞLATILDI

Yüz Yıllık Markalar Derneğine yapılan başvuru çerçevesinde Ariş markasının 100 yıllık bir marka olduğunun tescil süreci başlatıldı. Kerim Güzeliş, Türkiye'de bu alanda kayıt yaptırmış 36-37 firma olduğunu belirterek "Devlet desteğiyle 100 yıllık firmaların açığa çıkarılması için bir proje başlatmıştı. Biz de 5-6 yıl önce başvuru yapmıştık. Ancak ne kadar araştırsak da dedemin kaydına bir türlü ulaşamadık. Bir arkadaşımız babasını ararken bizim ismimize rastlamış. Nihayet dedemin kaydına iki gün önce ulaştık. İnşallah bu alanda ilk 40 firma içerisinde yer alacağız" diye konuştu.

Steve Jobs’ın elması mı mücevherin elması mı? Fiyatlarıyla dudak uçuklatan elmaslar, teknoloji devrine rağmen en pahalı 'oyuncaklar' olarak kalmaya devam ediyor. Üstelik 'Devler Liginde' bizim de bir temsilcimiz var.