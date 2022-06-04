Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Soruşturmaya konu olan Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yumurtayı zararına sattıklarını belirterek “Gruplaşarak fiyatı yükseltmekle suçlanıyoruz. Yumurtayı 1 lira 42 kuruşa mal ediyorum, 1 liraya satamıyorum. Şu an üreticiler olarak yüzde 33 zarar ediyoruz. Yüzde 33 zarar ederken, kartelleşmekle suçlanıyoruz. Marketler yüzünden suçlanıyoruz. Marketler, ucuz satarken sabit kârını alıyor ama kalanı üreticiye zarar olarak yansıyor. Şu anda fiyat yüksekse bunu biz oluşturmadık, piyasa böyle oluştu” dedi.

Üreticilerle telefon üzerinden irtibat grubu kurduklarını anlatan Afyon “İletişim grubunda sorunlarımızı dile getiriyoruz, anlaşıp fiyat belirlemiyoruz” diye konuştu. Yüzde 33 zararın temel nedeninin artan maliyetler olduğunu söyleyen Afyon, son bir ayda 11 milyondan fazla tavuğun kesime gönderildiğini ifade etti. Havaların ısınmasından dolayı yumurtaların bozulmasından korkulduğu için stokların eritildiği, bu yüzden fiyatların düştüğü öne sürülürken, İbrahim Afyon, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şöyle konuştu: Halkımızın kahvaltı alışkanlığından dolayı yaz aylarında yumurta tüketimi daha az olur. Tabii fazla üretim de var. Yaz döneminde insanların kendi bahçelerinde tavuk yetiştirmesiyle tüketim düşüyor. Yumurta kış döneminde de yaz döneminde de stoklanamaz. Yazın hiç stoklanamaz. Kışın haftada bir sevkiyat yapabilirsin ama yazın haftada 2-3 sevkiyat yapmanız lazım. Satış mecburiyeti, insanlarımızın tüketimden biraz uzaklaşmasıyla arz-talep dengesi fiyatın düşmesine yol açıyor.

Yumurta sektörüne Rekabet Kurumu'ndan 2 ayrı soruşturma Rekabet Kurulu, yumurta üreticisi 25 birlik ve teşebbüs ile yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında soruşturma başlattı.