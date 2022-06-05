Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | KIZILCAHAMAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin toplam yatırım miktarını 70 milyar liradan 2 trilyon lira seviyesine kadar yükselttiklerini belirterek "Hani diyorlar ya 'kepenkler iniyor', ben size resmî rakamı veriyorum. Türkiye'nin potansiyeli ve gücü kâğıt üstündeki ölçeklerin çok üstündedir" ifadelerini kullandı.

Partisinin Kızılcahamam’daki 30’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

> Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemden geçiyoruz. Dünyada neyin nereye geldiği herkes tarafından yakından takip ediliyor. Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat bütün bunlarla beraber inşallah bu yıl sonuna çok daha farklı, çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın.

YENİ HAREKÂT SİNYALİ

> Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekâtları ve nisan ayında başlattığımız Pençe-Kilit Operasyonu ile güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Hem güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekâtlarla tamamlayacak hem de karasıyla, deniziyle, havasıyla tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hâle getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Nasıl güneyimizdeki sınırdan 30 kilometre içeriye doğru bunu bir defa bilecekler. Buralar bizim güvenlik alanımız. Bu güvenlik alanımızdan biz artık rahatsız edilmek istemiyoruz.

> Karşımıza çıkarılan aktörlerin, birer aparat, yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz. Biz, 'başaramayacaksınız' diye meydan okudukça üzerimize yeni yöntem ve araçlarla gelmeyi sürdürenlere diyoruz ki, bu milletin son ferdi de toprağa düşmeden, sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz. Bu milletin son ferdi şehit olmadan aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz.

> Geçenlerde üç tane sözde milletvekili 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asmaya yeltendiler. Bunların orada polisimize nasıl zulmettiğini görmüşsünüzdür. Hatta vurmaya kalkanlar oldu. Bu milletin polisine el kaldırandan milletvekili olmaz. Bunların bir an önce parlamentodan silip atılmasının adımlarının atılması lazım. Demokrasinin sınırları bir yere kadar.

AYNI YANLIŞA DÜŞMEYİZ

> NATO içindeki konumumuzu ve önemini, genişleme politikalarındaki ilkeli yaklaşımımızla herkese tekrar hatırlattık. Şunu bir defa tüm dünyanın bilmesi lazım; birinci derecede NATO ülkelerinin bilmesi lazım. NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç de Finlandiya da terör örgütleri cirit atarken terör örgütünün başının posterlerini ellerinde taşırlarken, İsveç, Finlandiya, Alman, Fransız ve Hollanda polisinin güvencesi altında bunları yaparken, Türkiye aleyhinde tüm bu kampanyalar yürütülürken şuradan komşumuz Yunanistan 9 tane Amerikan üssünün kurulmasına müsaade ederken ve yine Yunanistan’da terör örgütleri cirit atarken kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemesin.

SIKIYSA ADAY OL

> Türk siyasi tarihinin en ağır, en eziyetli, katlanması en zor cilvesi maalesef bize denk geldi. Bu talihsiz cilvenin adı Kılıçdaroğlu’dur. Kendisini uzun bir süre yok saydığımızda da yalanın iftiranın zırvanın dozunu sürekli yükseltiyor. Biz de mecburen bu zatı paçasından tutup aşağı çekmek zorunda kalıyoruz.

> Geçenlerde Kılıçdaroğlu’na 2023’te cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağını sormuştum. Soruma, zaten belli olan seçim tarihinin açıklanması bahanesiyle yüreksizliğini, çapsızlığını, iradesinin ve ipinin başkalarının elinde tutulduğunu bir kez daha göstererek cevap vermiştir. Seçim tarihi belli, yeni tarih istiyor. Seçim tarihi belli olduğuna göre sen şimdiden Haziran 2023'e hazırlan. Ama önce adayınızı belirleyin. Sen kendin sıkıysa aday oluyor musun olmuyor musun? Önce bunu açıkla. Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği cevapla ise, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu gösterdi.

> Altılı masa kimi seçerse o aday olacakmış. Altılı masa da bunu bu kadar uzatmasın artık. Kararını ortaya çıksın bir an önce versin. Altılı masanın altında olanlar varsa onlar da meydana çıksın. Artık bu yıl içinde bu açıklamayı yapacaklardır.

> Kendi kendine SADAT diye bir öcü uydurup bizim şirketin kurucusuyla evinde konuştuğumuzu söyleyecek kadar hayal âlemine dalmış bu zata ne desek fayda etmeyeceğini biliyorduk. Ben SADAT'ın kurucusuyla evlerinde bir görüşme gerçekleştirmedim.

NOTLAR

> Kampın yapıldığı otelin etrafına ve ilçedeki bazı caddelere "Evinize hoş geldiniz Başkomutan’ımız", "Sayın Cumhurbaşkanı’mız şehitler ve kahramanlar diyarına hoş geldiniz", "Rahat ol Türkiye emin ellerdesin", "Türkiye'nin değil dünyanın lideri" yazılı pankartlar asıldı.

> Otele giriş yapan misafirlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan ve 28 çevre gönüllüsünün ilham veren hikâyelerinin yer aldığı "Dünya Ortak Evimiz" kitabı hediye edildi.

> Otel etrafında polis ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekipleri de tedbir aldı.

> Toplantıda "Genel Merkez ve TBMM Parti Grup Çalışmaları", "ekonomi", "güvenlik ve dış politika" konularında parti kurmayları ile bakanlar sunumlar gerçekleştirdi.

> Toplantıya, AK Parti MKYK üyeleri ile milletvekilleri, bakan ve bakan yardımcılarının yanı sıra, eski Meclis başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve Mehmet Ali Şahin ile Bülent Arınç da katıldı.

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