Türkiye Gazetesi

Fahiş kira artışlarına yönelik yapılan düzenlemede sona gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi.

BAKAN KURUMDA FAHİŞ KİRA AÇIKLAMASI

Kirada yıllık artışın, o yılın TÜFE ortalaması kadar olabileceğini hatırlatan Kurum, "20 yılda emlak rayici neyse siz bunu çarparsınız-bölersiniz ve aylık kiranız bu fiyatı geçemez. Aksi her durum kanuna aykırıdır" dedi.

“HEM EV SAHİBİ HEM DE KİRACILAR MUTLU OLACAK”

Bakan Kurum, "Hem ev sahibi vatandaşlarımızı hem de kiracılarımızı mutlu edecek bir düzenlemeyi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız paylaşacak" diye konuştu.

Kira artışına sinirlendi... Evi ateşe verdi! İstanbul Sultangazi'de ev sahibinin yaptığı zamma sinirlenen kiracı eşi ve çocuklarını evden gönderdikten sonra, evi yakarak kaçtı.

Haziran ayı kira artış oranı belli oldu Haziran 2022 kira artış oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı TÜFE oranlarına göre Haziran 2022’de kira artış oranı yüzde 39.33 olarak belirlendi.

'Kira'da çete oyunu: Her kesimden şikayetler artıyor TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşın barınma ihtiyacı için kiralara sınır konulmasını tavsiye ederken, konut satış ve kiralamalarında fiyatı yükselten, düşürmeye çalışanı engelleyen emlakçılara karşı da Rekabet Kurumuna şikâyette bulunulmasını tavsiye etti.