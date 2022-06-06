Türkiye Gazetesi

TCMB tarafından daha önce sinyali verilen TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlığını artırıcı adımlar hayata geçirildi. Düzenleme kapsamında TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı yüzde 15'ten yüzde 30'a çıkarılacak.

HAYATA GEÇİRİLDİ

TCMB bankalara gönderdiği yazıda adımların "teminat havuzunda TL varlıkları destekleyici düzenlemeler kapsamında, APİ fonlamasında DİBS teminat kullanımını artırmak" için atıldığı belirtildi. TCMB yazıda TL varlıkların teminat sistemindeki ağırlıkları artırılmaya devam edileceğini de söyledi.

TCMB'nin bankalara ilettiği ilgili yazı ile 24 Haziran'dan itibaren geçerli attığı adımlar şöyle:

-TL İşlemleri ve Döviz Piyasaları Uygulama Talimatı'nda yer alan teminat çeşitleri ve iskonto oranlarında değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranı %15'ten %30'a çıkartıldı

-Tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum %45'inin DİBS sepetinden oluşmasına karar verildi (önceki oran %30)

-Bankalararası para piyasasında DİBS teminat bulundurma koşulunu %45 olarak belirlenmesine karar verildi

-Hazine'nin yurtiçinde altın ve YP cinsi geçerli iskonto oranları uygulanarak sadece teminat olarak kabulüne kadar verildi.