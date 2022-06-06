Türkiye Gazetesi

Yeni haftayla beraber yükselişe geçen altın fiyatları vatandaşın gündeminde. 990 liraya kadar dayanan gram altın yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın ise 1626 TL’ye kadar çıktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alacakları uyararak ‘Büyük kaybedecekler’ dedi. Şuan alım yada satımın riskli olduğunun altını çizen İslam Memiş, gram altında yeni fiyat seviyesini açıkladı.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTINDA BEKLEDİĞİ SEVİYEYİ AÇIKLADI

Şuan piyasaların sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten İslam Memiş, gram altın fiyatı için yeni seviyeleri açıkladı. Gram altının beklenenden fazla hızlı yükseldiğini belirten Memiş, 1250 TL ve 1450 TL seviyelerine dikkat çekti. Peki gram altın yükselir mi, düşer mi? Altında en uygun al-sat tarihleri ve seviyeler ne zaman?

“DUVARA TOSLAYACAKLAR”

Hükümet tarafından yeni bir paketin geleceğini söyleyen İslam Memiş, bu dönemde altın alımı yapacakları uyardı. "Burnunun dikine gidiyorlar" diyen Memiş, "Duvara toslayacaklar. Büyük kaybedecekler" ifadesini kullandı.

DÜŞÜŞLER GEÇİCİ OLACAK

Şuan için riskli bir dönemden geçtiğimizi söyleyen İslam Memiş, gelen paket ile döviz kurunda düşüşlerin yaşanacağını belirtti. Ancak bunun etkisinin kısa süreceğini belirten Memiş, yatırımcıları sabırlı olma konusunda uyardı.

‘Büyük bir küresel krize hazır olun’ diyen İslam Memiş’ten kritik uyarı: Ekim ayına dikkat, gram altın uçacak Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme devam ediyor. Gram altın 990 TL’ye kadar dayanırken çeyrek altın 1625 liradan işlem görüyor. Dolar kuru ise 16,58 TL’ye kadar tırmandı. Piyasalardaki yükselişler sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İşlem Memiş’ten çok kritik açıklamalar geldi. Ekim ayına dikkat çeken İslam Memiş, ‘Hazır olun, Ekim’de büyük bir küresel kriz geliyor.’ uyarısında bulundu. Artık tüm dünyada piyasaların değiştiğini belirten İslam Memiş, ‘Artık nakitin değerli, malın değersiz olduğu bir sürece girdik.’ ifadelerini kullandı.

Enflasyon rakamları sonrası İslam Memiş’ten kritik uyarı: Bundan sonraki iki haftalık sürece dikkat edin Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla altın ve dolarda hareketlilik başladı. Ufak bir sendeleme yaşayan altın fiyatları tekrardan yükselişe geçti. Gram altın 1000 TL’ye kadar dayandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Şimdi iç politikaya odaklı olmamız’ lazım diyen İslam Memiş, bundan sonraki iki haftalık sürece çok dikkat etmememiz konusunda uyarılarda bulundu.

‘Sıkıntılı süreç geliyor’ diyen İslam Memiş gram altındaki pik seviyeyi açıkladı: Yıl sonuna kadar bu seviyeleri görecek Altın fiyatlarında beklenen yükselişler başladı. Gram altın 990 TL seviyelerine kadar tırmanırken, ons altında beklenen ataklar başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altın fiyatındaki pik seviyesini açıkladı. ‘Öngörümde değişiklik yok’ diyen İslam Memiş, gram altının Temmuz ayında 1200 lira seviyelerini, yıl sonuna kadar da 1450 lira seviyesini göreceğini söyledi.