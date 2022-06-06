Türkiye Gazetesi

Geçen haftayı 16,42 liradan kapatan dolar, yeni haftaya yükselişle başladı. Dolar/TL, bugün 20 Aralık sonrası en yüksek seviyesini 16,60'a çıkardı. 17,80'in üzerini test eden euro/TL'de de son 6 ayın en yüksek seviyeleri görüldü.

BİST 100 ENDEKSİ TARİHİ SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi'nde ise yüzde 1,8'i bulan yükselişler yaşanıyor. Bugün kaydedilen yükselişlerle birlikte BİST 100 Endeksi tarihi seviyelerini 2.945 puanın üzerine çıkardı.

PETROL FİYATLARI 120 DOLARIN ÜZERİNDE

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Temmuz ayı petrol satış fiyatını yükseltmesinin ardından haftaya varil başına 120 doların üzerine çıkarak başladı. OPEC+ ülkelerinin önümüzdeki iki ayda üretimi artırma kararına rağmen Suudi Arabistan'ın fiyat artırımına gitmesi, petrol piyasasında arz sıkışıklığının devam ettiğine işaret etti.

Brent ham petrolün varil fiyatı erken saatlerde 121.95 dolara kadar yükseldikten sonra yüzde 0,8 artıda 120,63 dolardan işlem gördü. Brent Cuma gününü de yüzde 1,8 artıda kapatmıştı. US Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemlerin varil fiyatı üç ayın zirvesi olan 120.99 doları gördükten sonra yüzde 0,8 artıda 119,8 dolardan işlem gördü. ABD petrolü Cuma günü yüzde 1.7 yükselmişti.

‘Büyük yük kapıda’ diyen Tuna Kaya dolar ve gram altındaki pik seviyeleri açıkladı Dün açıklanan Mayıs ayı enflasyon verilerinden sonra hareketli dakikalar yaşayan altın fiyatları, bugünde yükselişini sürdürüyor. 1.000 liraya kadar dayanan gram altın dolar kurundan aldığı destekle değer kazanmaya devam ediyor. Piyasa Uzmanı Tuna Kaya ise piyasalarda yaşanan hareketliliği değerlendirdi. Tuna Kaya gram altın ve dolardaki yeni bir başlangıca dikkat çekerek gelebilecek olan pik seviyelerini açıkladı.

ABD'de kripto para dolandırıcılığı mağdurları artıyor: Rakam 1 milyar doları aştı ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2021'in başından bu yana 46 binden fazla kişinin dolandırıcılık nedeniyle 1 milyar doların üzerinde kripto para kaybettiğini bildirdi.

Kripto para borsasında bir vurgun daha! 20 milyon dolarla yurt dışına kaçtılar Kripto para borsasını sarsan vurgun haberi bu defa yabancı sermayeli HUMEX'den geldi. HUMEX kripto para borsasında para çekim işlemleri kapatılırken platformun Çinli yöneticilerinin 20 milyon dolarla yurt dışına kaçtıkları öne sürülüyor. Söz konusu kişilerin kendi ülkelerinde dolandırıcılıktan hüküm giydikleri de iddialar arasında.